Giá vàng thế giới phục hồi, động lực tăng giá còn lớn?

Giá vàng phục hồi từ mức thấp nhất trong gần một tháng vào thứ Tư khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm từ các mức cao gần đây, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu việc làm của Mỹ được công bố vào cuối tuần này để tìm thêm tín hiệu về lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tính đến cuối phiên hôm qua, giá vàng giao ngay tăng 1,1% lên 4.376,41 USD/oz, phục hồi từ mức thấp nhất kể từ ngày 7/8 ghi nhận trước đó trong phiên. Giá vàng tương lai tháng 12 tăng nhẹ 0,4%, chốt phiên ở 4.414,60 USD/oz.

Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams cho biết, sự gia tăng của lợi suất trái phiếu dài hạn không xuất phát từ những lo ngại về lạm phát mà phản ánh sức khỏe vững chắc của nền kinh tế.

Trong khi đó, tăng trưởng việc làm khu vực tư nhân của Mỹ trong tháng 8 thấp hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, giá vàng hầu như không phản ứng đáng kể khi các nhà đầu tư hướng sự chú ý tới báo cáo việc làm phi nông nghiệp sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Bà Rhona O'Connell, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại StoneX, cho rằng báo cáo ADP không đáng tin cậy và dù có thể định hình tâm lý trước dữ liệu việc làm phi nông nghiệp, báo cáo việc làm chính thức vẫn là thông tin quan trọng hơn nhiều đối với thị trường.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện định giá 64% khả năng Fed nâng lãi suất tại cuộc họp chính sách trong tháng này. Do đó, báo cáo việc làm phi nông nghiệp sắp tới có thể đóng vai trò quan trọng trong việc định hình lại kỳ vọng về lộ trình chính sách của Fed và hướng đi của giá vàng.

Ở một diễn biến khác, Ngân hàng Trung ương Hà Lan cho biết đã chuyển 86 tấn vàng từ New York và Ottawa tới London trong 6 tháng qua nhằm nâng cao khả năng giao dịch và tăng cường mức độ sẵn sàng ứng phó trong trường hợp khủng hoảng.

Trong khi triển vọng ngắn hạn của vàng vẫn chịu tác động lớn từ chính sách tiền tệ và các dữ liệu kinh tế Mỹ, Goldman Sachs Research tiếp tục đánh giá tích cực về triển vọng trung hạn của kim loại quý.

Theo Lina Thomas và Daan Struyven của Goldman Sachs Research, giá vàng được dự báo tiếp tục tăng trong nửa cuối năm 2026. Các nhà phân tích xem nhu cầu của ngân hàng trung ương là một yếu tố mang tính cấu trúc quan trọng hỗ trợ đà tăng của vàng.

“Chúng tôi tiếp tục nhận thấy hoạt động tích lũy vàng ở mức cao của các ngân hàng trung ương là một xu hướng kéo dài nhiều năm, khi các ngân hàng trung ương đa dạng hóa dự trữ để phòng ngừa rủi ro địa chính trị và tài chính, phù hợp với những bằng chứng từ các cuộc khảo sát gần đây”, Thomas và Struyven cho biết.

Goldman Sachs Research dự báo các ngân hàng trung ương sẽ mua trung bình 50 tấn vàng mỗi tháng trong năm 2026, tăng mạnh so với mức trung bình 17 tấn/tháng trong những năm trước 2022.

Bên cạnh nhu cầu của các ngân hàng trung ương, kỳ vọng lãi suất cũng được xem là một yếu tố quan trọng đối với triển vọng giá vàng. Goldman Sachs cho biết nhu cầu từ một bộ phận nhà đầu tư đang bắt đầu phục hồi sau nửa đầu năm tương đối trầm lắng, khi thị trường giảm bớt kỳ vọng về việc Fed nâng lãi suất trong năm 2026.

“Chúng tôi kỳ vọng lực cản liên quan đến Fed sẽ tiếp tục giảm bớt, khi các nhà kinh tế của chúng tôi dự báo xu hướng lạm phát thấp hơn sẽ khiến Fed giữ nguyên lãi suất trong năm nay”, các nhà phân tích cho biết.

Goldman Sachs cũng lưu ý rằng việc nhà đầu tư ngày càng sử dụng các công cụ phái sinh vàng để phòng ngừa rủi ro có thể khiến giá kim loại quý biến động mạnh hơn theo cả hai chiều.

Theo Thomas và Struyven, nhu cầu đối với quyền chọn mua vàng đang gia tăng khi nhà đầu tư sử dụng công cụ này để bảo vệ danh mục trước những thay đổi lớn trong chính sách của chính phủ. Khi giá vàng tăng và tiến gần các mức giá thực hiện quan trọng của quyền chọn mua, các nhà tạo lập thị trường đã bán những quyền chọn này có thể phải mua vàng để phòng ngừa vị thế bán, qua đó khuếch đại đà tăng.

Ngược lại, nếu giá vàng giảm, các nhà tạo lập thị trường có thể đảo ngược các vị thế phòng ngừa bằng cách bán lượng vàng đang nắm giữ, khiến giá chịu thêm áp lực.