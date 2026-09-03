Chính thức đổi tên công ty tài chính SHB Finance thành SFinance

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa qua đã cấp Giấy phép số 43/GP-NHNN ngày 10/7/2026 về việc thành lập và hoạt động Công ty Tài chính Tín dụng tiêu dùng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên SFinance. Cùng ngày, NHNN cũng ban hành Quyết định số 1606/QĐ-NHNN về việc chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội.

Theo giấy phép được cấp, tên đầy đủ bằng tiếng Việt của công ty là Công ty Tài chính Tín dụng tiêu dùng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên SFinance, tên viết tắt tiếng Việt là Công ty Tài chính SFinance. Tên đầy đủ bằng tiếng Anh là SFinance FC LTD, tên giao dịch là SFinance Company.

Trụ sở chính của công ty đặt tại Tòa nhà Gelex, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Công ty có vốn điều lệ 1.000.000.000.000 đồng (một nghìn tỷ đồng), do Bank of Ayudhya Public Company Limited (Thái Lan) sở hữu 100% vốn điều lệ. Ngày dự kiến khai trương hoạt động là 24/8/2026.

Cùng với việc cấp phép cho SFinance, NHNN đã chấp thuận việc chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (Công ty Tài chính SHB).

NHNN đồng thời thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động số 21/GP-NHNN cấp ngày 25/4/2023 do Thống đốc NHNN cấp cho Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội.

Giấy phép số 21/GP-NHNN nói trên sẽ hết hiệu lực thi hành khi tổ chức tín dụng hoàn tất chuyển đổi hình thức pháp lý và khai trương hoạt động theo mô hình mới.

Được biết trước đó, SHB đã bán 100% vốn điều lệ của SHB Finance cho đối tác Krungsri, tổng giá trị thương vụ ước tính khoảng 3.600 tỷ đồng. Ngân hàng Krungsri, Thái Lan là thành viên thuộc Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG), Nhật Bản (tập đoàn nắm 76,88% vốn).