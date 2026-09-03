Techcombank biến mỗi giao dịch thành nguồn lực tăng trưởng cho hộ kinh doanh

‏Là một bộ phận quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh (HKD) đóng góp đáng kể cho nền kinh tế nhưng nhiều năm chưa được "nhìn thấy" trong hệ thống tài chính do dữ liệu còn phân tán và chưa được chuẩn hóa. Năm 2026, những thay đổi về thuế, hóa đơn điện tử và xu hướng thanh toán số đang thúc đẩy HKD vận hành minh bạch hơn, từng bước hình thành "dấu chân tài chính". ‏

‏Techcombank đang góp phần biến mỗi giao dịch thành một tài sản dữ liệu có giá trị. Khi được ghi nhận, quản lý và kết nối đúng cách, dữ liệu không chỉ hỗ trợ vận hành mà còn mở ra cơ hội tiếp cận vốn, mở rộng kinh doanh và tăng trưởng bền vững cho hàng triệu HKD.‏

‏Khi hộ kinh doanh sở hữu "hồ sơ năng lực số"‏

‏Vốn lưu động vẫn là bài toán khó thường trực với nhiều HKD. Theo lãnh đạo Techcombank, việc mở rộng tín dụng tới HKD từng gặp thách thức do giao dịch chủ yếu bằng tiền mặt và dữ liệu tài chính còn rời rạc và thiếu tính nhất quán. Với nền tảng công nghệ, ngân hàng đã kết hợp dữ liệu giao dịch với các phương pháp thẩm định truyền thống để đánh giá sát hơn năng lực kinh doanh của khách hàng.‏

‏Năm 2026, các quy định mới đã góp phần hình thành dữ liệu minh bạch, giúp HKD dễ dàng tuân thủ hơn và tạo điều kiện để các tổ chức tài chính mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho nhóm khách hàng này.‏

‏Trong bối cảnh đó, dữ liệu giao dịch đang trở thành một loại "tài sản" mới. Mỗi khoản tiền được ghi nhận không chỉ giúp theo dõi doanh thu mà còn tạo thêm thông tin về quy mô, tần suất và dòng tiền, góp phần hình thành "hồ sơ năng lực số", tạo cơ sở để ngân hàng cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp.‏

‏Techcombank cho biết ngân hàng đang phục vụ hơn 2,5 triệu khách hàng trên tổng số khoảng 6,5 triệu HKD tại Việt Nam. Một trong những giải pháp giúp HKD tiếp cận vốn nhanh và thuận tiện hơn là ShopCash‏ ‏, ‏ ‏với hạn mức giải ngân trực tuyến lên đến 400 triệu đồng, gấp bốn lần trước đây. Khách hàng đăng ký và giải ngân hoàn toàn trực tuyến trên Techcombank Mobile; tiền về tài khoản trong khoảng hai phút và không yêu cầu tài sản bảo đảm. ‏

‏Khách hàng được miễn lãi 7 ngày đầu tiên. Lãi suất chỉ tính từ khi khách hàng sử dụng khoản vay và chỉ từ 3.620 đồng/ngày cho 10 triệu đồng dư nợ. Khách hàng duy trì giao dịch thường xuyên có thể được xem xét cấp hạn mức tăng dần theo quy mô kinh doanh, lên tới 1 tỷ đồng. Ngoài ra, với nhu cầu lớn hơn, Techcombank triển khai giải pháp ShopCredit cung cấp khoản vay thế chấp lên tới 30 tỷ đồng.‏

‏Tính đến tháng 08/2026, đã có hơn 2,2 triệu khách hàng có cơ hội tiếp cận nguồn vốn từ Techcombank phục vụ nhu cầu mở rộng, bổ sung vốn lưu động hoặc xoay vòng dòng tiền theo mùa vụ kinh doanh. ‏‏

Giải pháp vay ShopCash cung cấp hạn mức lên đến 400 triệu đồng, đăng ký và giải ngân hoàn toàn trực tuyến.‏

‏Số hóa để nhẹ gánh vận hành‏

‏Trong bối cảnh mới, công cụ nhận thanh toán không còn chỉ là một thiết bị đặt tại quầy mà trở thành nền tảng giúp hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, theo dõi giao dịch và từng bước xây dựng dữ liệu. ‏

‏Techcombank cung cấp nhiều phương thức nhận thanh toán như QR Hộ kinh doanh, POS, SoftPOS và SmartPOS, giúp cửa hàng đáp ứng xu hướng thanh toán không tiền mặt, nâng cao trải nghiệm khách hàng và giảm phụ thuộc vào ghi chép thủ công. Loa thông báo biến động số dư hỗ trợ xác nhận giao dịch rảnh tay, cho phép nhận thông báo ngay khi khách hàng chuyển khoản thành công. ‏

‏Để giúp các điểm bán giảm chi phí vận hành khi mở rộng hình thức thanh toán không tiền mặt, Techcombank đang triển khai chương trình miễn đến 100% phí thanh toán thẻ qua POS với giá trị hoàn lên tới 1,5 triệu đồng (dành cho cá nhân kinh doanh/hộ kinh doanh) và đến 9 triệu đồng (dành cho khách hàng doanh nghiệp bán lẻ), áp dụng đến hết năm 2026.‏

‏ Techcombank miễn đến 100% phí SoftPOS/SmartPOS với giá trị hoàn lên tới 9 triệu đồng, áp dụng đến hết năm 2026.

‏Không dừng ở khâu thanh toán, Techcombank còn hỗ trợ HKD số hóa hoạt động vận hành thông qua ứng dụng quản lý bán hàng T-Shop. Trong bối cảnh các yêu cầu về hóa đơn, doanh thu và dòng tiền ngày càng được chú trọng, việc số hóa từ khâu bán hàng giúp chủ hộ theo dõi doanh thu tập trung hơn và dễ dàng đưa ra quyết định điều hành dựa trên dữ liệu.‏

‏Gia tăng giá trị từ mỗi giao dịch‏

‏Bên cạnh việc hỗ trợ tuân thủ và tối ưu vận hành, Techcombank triển khai nhiều chương trình khuyến khích nhằm tạo động lực cho HKD gia tăng giao dịch trên các kênh số.‏

‏Thông qua chương trình ‏ ‏"Tăng đơn thần tốc - Nhận thưởng vượt mốc"‏ ‏, HKD có thể nhận tới 1 triệu U-Point theo các mốc giao dịch; những điểm bán có giao dịch nổi bật nhất được thưởng tới 2 triệu U-Point. Điểm thưởng có thể quy đổi thành các ưu đãi mua sắm, du lịch, ẩm thực, giải trí trên Techcombank OneU hoặc thanh toán trực tiếp qua phương thức quét QR. Chủ HKD đồng thời có cơ hội tham gia quay số nhận các phần quà giá trị như iPhone 17, vàng và U-Point. ‏

‏HKD có cơ hội nhận thưởng lên đến 2 triệu U-Point và các phần quà giá trị như vàng, iPhone khi đạt các mốc giao dịch theo thể lệ.

‏Đằng sau bộ giải pháp là năng lực công nghệ và dữ liệu Techcombank đã đầu tư trong nhiều năm. Nền tảng Data Brain của ngân hàng hiện xử lý khoảng 8 tỷ điểm dữ liệu mỗi ngày, xây dựng hồ sơ khách hàng với hơn 12.500 thuộc tính và vận hành hơn 55 mô hình trí tuệ nhân tạo. Nhờ đó, ngân hàng có thể phát triển các giải pháp phù hợp hơn với từng giai đoạn phát triển, từ thanh toán, vận hành đến tiếp cận vốn và mở rộng kinh doanh.‏

‏Bên cạnh đó, Techcombank còn tận dụng mức độ am hiểu để kết nối các điểm bán với nhu cầu tiêu dùng của khách hàng cá nhân theo thời gian thực. Thông qua Techcombank OneU và các chương trình trong lĩnh vực du lịch, ẩm thực, giải trí, thể thao... như các ưu đãi mùa FIFA World Cup, Asean Cup 2026 hay sáng kiến "Bản đồ khám phá Việt Nam rực rỡ", ngân hàng kết nối các điểm bán với nhu cầu thực tế của người tiêu dùng, từ đó tạo thêm cơ hội gia tăng doanh thu mà không đòi hỏi đầu tư chi phí quảng bá.‏

‏Có thể thấy, chuyển đổi số đối với HKD không chỉ là thay thế tiền mặt bằng thanh toán điện tử. Giá trị lớn hơn nằm ở việc biến giao dịch thành dữ liệu, dữ liệu thành năng lực quản trị và cơ hội tiếp cận các nguồn lực tăng trưởng. ‏

‏Theo đó, Techcombank đã xây dựng một hệ giải pháp toàn diện giúp HKD giải quyết đồng thời ba nhu cầu quan trọng nhất trong giai đoạn mới: tuân thủ quy định minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, vận hành hiệu quả hơn thông qua số hóa và tăng trưởng bền vững nhờ tiếp cận vốn cùng các cơ hội gia tăng doanh thu. ‏

‏Tìm hiểu thêm về bộ công cụ hỗ trợ hộ kinh doanh từ Techcombank ‏ ‏tại đây‏ ‏.‏