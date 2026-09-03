Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều 3/9 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý

Cập nhật lúc 14h ngày 3/9, giá vàng trong nước tiếp tục diễn biến phân hóa so với cuối phiên hôm trước. Vàng nhẫn tại DOJI và Bảo Tín Minh Châu tiếp tục tăng, trong khi SJC và PNJ giữ mức giảm từ đầu phiên, Phú Quý giảm nhẹ ở cả hai chiều.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giữ giá mua - bán ở mức 143,9 - 146,9 triệu đồng/lượng; PNJ ở 144 - 147,3 triệu đồng/lượng. DOJI tăng thêm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với buổi sáng, lên 145,2 - 149,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 145,6 - 149,6 triệu đồng/lượng. Phú Quý giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều bán, trong khi giữ nguyên giá mua, hiện ở mức 144,4 - 147,7 triệu đồng/lượng.

So với cuối phiên hôm trước, giá vàng nhẫn SJC giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều; PNJ giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Ngược lại, DOJI và Bảo Tín Minh Châu lần lượt tăng 700.000 đồng và 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Phú Quý giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 145,6 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu, thấp nhất là 143,9 triệu đồng/lượng tại SJC, chênh 1,7 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, Bảo Tín Minh Châu cao nhất với 149,6 triệu đồng/lượng, trong khi SJC thấp nhất ở 146,9 triệu đồng/lượng, chênh 2,7 triệu đồng/lượng.

14h Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 143,9 146,9 144,4 147,4 PNJ 144 147,3 144,4 147,4 DOJI 145,2 149,2 144,4 147,4 Bảo Tín Minh Châu 145,6 149,6 144,4 147,4 Phú Quý 144,4 147,7 144,4 147,4

Ở phân khúc vàng miếng SJC, SJC, PNJ và DOJI cùng giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước, xuống 144,4 - 147,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán, còn 144,4 - 147,4 triệu đồng/lượng. Phú Quý giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua và 800.000 đồng/lượng ở chiều bán, xuống 144,4 - 147,4 triệu đồng/lượng.

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Cập nhật lúc 9h15 sáng 3/9, giá vàng trong nước diễn biến phân hóa mạnh so với cuối phiên hôm trước. Trong khi SJC và PNJ đồng loạt giảm, DOJI và Bảo Tín Minh Châu tăng giá vàng nhẫn, còn giá vàng miếng SJC tại hầu hết thương hiệu được điều chỉnh giảm.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 143,9 - 146,9 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán, còn 144 - 147,3 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, DOJI tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 145 - 149 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 145,3 - 149,3 triệu đồng/lượng. Phú Quý giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua và 600.000 đồng/lượng ở chiều bán, xuống 144,4 - 147,4 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 145,3 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu, thấp nhất là 143,9 triệu đồng/lượng tại SJC, chênh 1,4 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, Bảo Tín Minh Châu cao nhất với 149,3 triệu đồng/lượng, trong khi SJC thấp nhất ở 146,9 triệu đồng/lượng, chênh 2,4 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, SJC, PNJ và DOJI cùng giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 144,4 - 147,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán, còn 144,4 - 147,4 triệu đồng/lượng. Phú Quý giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua và 800.000 đồng/lượng ở chiều bán, xuống 144,4 - 147,4 triệu đồng/lượng.

9h15 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 143,9 146,9 144,4 147,4 PNJ 144 147,3 144,4 147,4 DOJI 145 149 144,4 147,4 Bảo Tín Minh Châu 145,3 149,3 144,4 147,4 Phú Quý 144,4 147,4 144,4 147,4

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay hiện dao động quanh 4.415 USD/ounce, tăng gần 0,7% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã tăng gần 1,4% trong phiên giao dịch hôm qua.

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Đầu phiên sáng 3/9, giá vàng trong nước tiếp tục duy trì ổn định so với cuối phiên hôm trước. Mặt bằng giá vàng nhẫn hiện dao động từ 144,5 - 148,8 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC được niêm yết trong khoảng 144,5 - 148,7 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giữ giá mua - bán ở mức 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng; PNJ ở 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng; DOJI ở 144,5 - 148,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 144,8 - 148,8 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý ở 144,5 - 148 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 145,7 triệu đồng/lượng tại PNJ, thấp nhất là 144,5 triệu đồng/lượng tại DOJI và Phú Quý, chênh 1,2 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, Bảo Tín Minh Châu cao nhất với 148,8 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý thấp nhất ở 148 triệu đồng/lượng, chênh 800.000 đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, SJC, PNJ và DOJI cùng niêm yết giá mua - bán ở mức 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu ở mức 144,8 - 148,7 triệu đồng/lượng, còn Phú Quý ở 144,5 - 148,2 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,2 148,2 145,7 148,7 PNJ 145,7 148,7 145,7 148,7 DOJI 144,5 148,5 145,7 148,7 Bảo Tín Minh Châu 144,8 148,8 144,8 148,7 Phú Quý 144,5 148 144,5 148,2

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay đầu phiên sáng dao động quanh 4.387 USD/ounce, gần như đi ngang so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã tăng gần 1,4% trong phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng bật tăng từ mức thấp nhất trong gần một tháng trong phiên thứ Tư, khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm khỏi các mức cao gần đây. Giới đầu tư trong khi đó chờ đợi báo cáo việc làm của Mỹ dự kiến được công bố vào cuối tuần, nhằm tìm kiếm thêm manh mối về lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

"Một trong những lý do khiến giá vàng có thể tăng trở lại là do lợi suất trái phiếu giảm nhẹ trong ngày, qua đó cho phép giá vàng bật tăng trở lại từ một số mức thấp gần đây", David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết.

"Rõ ràng, lĩnh vực năng lượng và lợi suất trái phiếu vẫn là trọng tâm chính của thị trường vàng trong thời gian tới", ông nói thêm.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm nhẹ sau khi chạm mức cao nhất trong nhiều năm vào đầu phiên, trong bối cảnh giá dầu đi xuống và các nhà đầu tư đánh giá những dữ liệu kinh tế mới nhất.

Đồng USD cũng giảm so với mức đỉnh gần ba tuần được thiết lập trước đó.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, John Williams, cho biết đà tăng của lợi suất trái phiếu dài hạn không xuất phát từ những lo ngại về lạm phát mà phản ánh sức mạnh của nền kinh tế.

Trước đó, tăng trưởng việc làm khu vực tư nhân của Mỹ trong tháng 8 thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, giá vàng gần như không biến động khi nhà đầu tư tiếp tục chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp được công bố vào thứ Sáu.

Rhona O'Connell, người đứng đầu bộ phận phân tích thị trường tại Stone X, cho rằng số liệu việc làm ADP không phải là chỉ báo thực sự đáng tin cậy. Theo bà, báo cáo việc làm phi nông nghiệp mới là dữ liệu quan trọng mà thị trường đang quan tâm.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện dự báo 64% khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách trong tháng này.

Ở một diễn biến khác, Ngân hàng Trung ương Hà Lan cho biết đã chuyển 86 tấn vàng từ New York và Ottawa tới London trong sáu tháng qua. Động thái này nhằm cải thiện khả năng giao dịch và tăng cường khả năng chuẩn bị ứng phó với các cuộc khủng hoảng.