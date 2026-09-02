Giá vàng SJC tiếp tục đi ngang, vàng nhẫn tại nhiều thương hiệu đồng loạt hạ nhiệt

Sáng 2/9, giá vàng miếng SJC ở mức 145,7-148,7 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với sáng qua. Các doanh nghiệp khác như DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu... cũng giữ nguyên giá bán vàng miếng SJC ở mức 148,7 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, diễn biến kém tích cực hơn. Vàng nhẫn Phú Quý hiện được niêm yết ở mức 145,4-148,4 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn DOJI có giá 145,2-149,2 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn SJC được giao dịch ở mức 145,2-148,2 triệu đồng/lượng.

Sáng 2/9, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 4.330 USD/ounce, giảm mạnh 125 USD/ounce so với sáng qua, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp và đưa giá xuống thấp nhất trong hai tuần.

Đà giảm chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và đồng USD tăng giá. Theo chuyên gia của American Gold Exchange, áp lực bán kỹ thuật đang gia tăng khi lợi suất trái phiếu toàn cầu lên mức cao nhất trong nhiều năm. Giá vàng hiện đã xuống dưới đường trung bình động 200 ngày, khoảng 4.528 USD/ounce, một ngưỡng kỹ thuật quan trọng.

Trong phiên thứ Ba, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ ở nhiều kỳ hạn tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2025. Căng thẳng tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại lạm phát, góp phần thúc đẩy làn sóng bán tháo trên thị trường trái phiếu toàn cầu.