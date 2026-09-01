Giá thuê giàn khoan chịu áp lực ngắn hạn, "ông lớn" dầu khí vẫn được dự báo tăng trưởng mạnh

Trong báo cáo mới nhất, Chứng khoán Vietcap đánh giá triển vọng của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, mã: PVD) đang chịu một số áp lực trong ngắn hạn, chủ yếu đến từ diễn biến giá thuê ngày giàn khoan tự nâng và chi phí lãi vay.

Tuy nhiên, công ty chứng khoán vẫn duy trì kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận trong các năm tới nhờ mở rộng đội giàn và sự phục hồi của mảng dịch vụ giếng khoan.

Giá thuê giàn Đông Nam Á chịu sức ép trong năm 2026

Theo Vietcap, giá thuê ngày giàn JU tại Đông Nam Á đang chịu áp lực trong ngắn hạn do công suất giàn khoan dư thừa tại Trung Đông dịch chuyển sang khu vực này.

Trong quý 2/2026, giá thuê ngày giàn tự nâng tại Đông Nam Á đạt trung bình 95.100 USD/ngày, giảm 9% so với cùng kỳ và giảm 7% so với quý trước.

Cho cả năm 2026, Vietcap dự báo giá thuê ngày trung bình đạt 99.150 USD/ngày, giảm 3% so với năm trước. Mức này thấp hơn đáng kể so với dự báo trước đó là tăng 13%.

Dù vậy, do PVD đã chốt giá thuê ngày cho phần lớn các giàn JU trong năm 2026, Vietcap ước tính giá thuê ngày thực hiện của PVD vẫn tăng khoảng 1% so với cùng kỳ.

Sang năm 2027, Vietcap kỳ vọng giá thuê ngày trong khu vực sẽ phục hồi, được hỗ trợ bởi hoạt động tái thiết tại Trung Đông và nhu cầu đảm bảo an ninh năng lượng ngày càng tăng tại Đông Nam Á.

Nhu cầu giàn JU tại Đông Nam Á được dự báo tăng lần lượt 5,4% và 1,9% trong các năm 2026 và 2027. Theo số liệu Vietcap dẫn từ S&P Global, hiệu suất hoạt động của giàn khoan tự nâng tại khu vực dự kiến đạt 78,5% trong năm 2026 và 78,8% trong năm 2027.

Vietcap dự báo giá thuê ngày giàn JU tại Đông Nam Á có thể tăng 6-7% mỗi năm trong giai đoạn 2027-2030.

Lợi nhuận cốt lõi được dự báo tăng mạnh trong 2 năm tới

Bất chấp áp lực ngắn hạn lên giá thuê ngày, Vietcap vẫn dự báo lợi nhuận cốt lõi của PVD duy trì đà tăng trưởng.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi năm 2026 được dự báo tăng 28% so với cùng kỳ.

Động lực đến từ hiệu suất hoạt động của các giàn JU phục hồi, giá thuê ngày thực hiện của PVD tăng 1,2%, đóng góp cả năm từ PVD VIII và đóng góp của PVD IX kể từ tháng 4.

Bên cạnh đó, Vietcap dự báo lợi nhuận gộp mảng dịch vụ giếng khoan tăng 35%, trong khi lợi nhuận từ các công ty liên kết tăng 22%. Các yếu tố này được kỳ vọng bù đắp cho việc chi phí lãi vay tăng 90% so với cùng kỳ.

Sang năm 2027, lợi nhuận cốt lõi của PVD được dự báo tăng thêm 38%.

Theo Vietcap, tăng trưởng sẽ được thúc đẩy bởi đóng góp cả năm của PVD IX, PVD X đi vào vận hành từ tháng 4/2027, giá thuê ngày giàn JU tăng 3%, lợi nhuận gộp mảng dịch vụ giếng khoan tăng 34% và lợi nhuận từ các công ty liên kết tăng 25%.

Xa hơn, Vietcap dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm của lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2026-2028 đạt 57%.

Động lực đến từ giá thuê ngày tăng khoảng 7% mỗi năm và công suất đội giàn JU được mở rộng đáng kể, với PVD IX hoạt động từ tháng 4/2026, PVD X từ tháng 4/2027 và PVD XII từ năm 2028.

Song song đó, Vietcap kỳ vọng mảng dịch vụ giếng khoan tiếp tục phục hồi, trong khi lợi nhuận từ các công ty liên doanh có thể tiệm cận mức đỉnh năm 2014 kể từ năm 2028.

PVD có kế hoạch mua thêm hai giàn khoan đến năm 2030

Bên cạnh giàn PVD X, PVD đang có kế hoạch mua thêm hai giàn khoan tự nâng đến năm 2030.

Theo báo cáo, mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản mục tiêu cho mỗi giàn vào khoảng 75-80 triệu USD, với tỷ suất hoàn vốn nội bộ tối thiểu 13%.

Vietcap cũng đề cập khả năng PVD đầu tư thêm một giàn khoan tự nâng PVD XV cùng đối tác liên doanh như một yếu tố có thể hỗ trợ triển vọng dài hạn.

Ở chiều rủi ro, công ty chứng khoán lưu ý khả năng quá trình mở rộng đội giàn diễn ra chậm hơn dự kiến, trong khi giá thuê ngày và giá dầu có thể thấp hơn kỳ vọng.