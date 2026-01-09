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Lịch chốt quyền trả cổ tức trong tuần sau nghỉ lễ 2/9, tỷ lệ cao nhất 16%

| | Thị trường chứng khoán

Sau nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, ngày 3/9/2026 và 4/9/2026, trên các sàn chứng khoán, có khoảng 10 doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức với tỷ lệ cao nhất là 16%.

Theo thống kê trên các sàn giao dịch chứng khoán, có khoảng 10 doanh nghiệp sẽ chốt quyền chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu trong 2 ngày 3/9/2026 và 4/9/2026, mức cao nhất là 16% và thấp nhất là 1,69%.

Cụ thể, doanh nghiệp chốt quyền chi trả cổ tức cao nhất tuần này là CTCP Cấp nước Nhà Bè (MCK: NBW, sàn HNX) trả cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 16%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.600 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 3/9/2026.

Doanh nghiệp chi trả cổ tức thấp nhất tuần là CTCP Cao su Đắk Lắk (MCK: DRG, sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 1,69%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 169 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 4/9/2026.

Lịch chốt quyền trả cổ tức trong tuần sau nghỉ lễ 2/9, tỷ lệ cao nhất 16%- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: VCBS

Ngoài ra, CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn (MCK: TSG, sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 11%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.100 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 3/9/2026.

CTCP C22 (MCK: C22, sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 3/9/2026.

CTCP Bê tông Ly tâm An Giang (MCK: ACE, sàn UPCoM) trả cổ tức đợt cuối năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 30%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 3/9/2026.

Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện- CTCP (MCK: EMS, sàn UPCoM) chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 3/9/2026.

CTCP Công trình Giao thông Hà Nội (MCK: GH3, sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 4,3%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 430 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 4/9/2026.

CTCP Viễn thông Telvina Việt Nam (MCK: PMT, sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 4,45%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 445 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 4/9/2026.

CTCP Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (MCK: RYG, sàn HoSE) trả cổ tức năm 2024 và 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:17, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 17 cổ phiếu mới. ngày đăng ký cuối cùng là 4/9/2026.

Cuối cùng, CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội (MCK: DTP, sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 8%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 800 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 4/9/2026.

Khánh Hân

An ninh tiền tệ

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