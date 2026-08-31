Chứng khoán Kafi chốt ngày lên UPCoM, giá tham chiếu 15.000 đồng/cổ phiếu

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi trên hệ thống giao dịch UPCoM với mã chứng khoán là KAI.

Cụ thể, tổng số lượng cổ phiếu được chấp thuận niêm yết là 750 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị tính theo mệnh giá 7.500 tỷ đồng.

Ngay sau đó, HNX cũng thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu KAI là thứ Tư, ngày 9/9/2026, giá tham chiếu 15.000 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, vốn hóa của Chứng khoán Kafi ước đạt 11.250 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: Chứng khoán Kafi

Chứng khoán Kafi thành lập tháng 12/2006 với tên gọi ban đầu là Chứng khoán Hoàng gia với vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng. Sau nhiều lần đổi tên, tháng 8/2022, Chứng khoán Globalmind Capital đổi tên thành Chứng khoán Kafi.

Tháng 3/2023, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng. Từ tháng 10/2025 đến thời điểm hiện tại, Chứng khoán Kafi có vốn điều lệ 7.500 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính tài chính bán niên năm 2026 đã soát xét, Chứng khoán Kafi ghi nhận doanh thu hoạt động gần 2.023,7 tỷ đồng, tăng 104,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) hơn 1.254,9 tỷ đồng, tăng 109,3% so với cùng kỳ; lãi từ các khoản cho vay và phải thu hơn 547,6 tỷ đồng, tăng 79,2%; lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán tăng từ 28,7 tỷ đồng lên 140,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong kỳ Chứng khoán Kafi còn thu về hơn 11,3 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 22,8%. Cùng chiều, chi phí tài chính tăng từ 307,2 tỷ đồng lên mức gần 618,1 tỷ đồng.

Tổng chi phí hoạt động của Chứng khoán Kafi ở mức gần 923,3 tỷ đồng, tăng 91,8% so với cùng kỳ; chi phí quản lý gần 141,9 tỷ đồng, tăng 104,2%.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Chứng khoán Kafi báo lãi ròng 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 294,6 tỷ đồng, tăng 154,4% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Năm 2026, Chứng khoán Kafi lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 840 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 35,1% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Chứng khoán Kafi giảm nhẹ so với đầu năm, xuống còn hơn 26.111,8 tỷ đồng. Trong đó, các khoản cho vay chiếm 44,8% tổng tài sản, ở mức 11.701,8 tỷ đồng; tài sản tài chính FVTPL gần 9.866,8 tỷ đồng, chiếm 37,8% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 17.873,9 tỷ đồng, giảm 2,1% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn gần 17.416,2 tỷ đồng, chiếm 97,4% tổng nợ.