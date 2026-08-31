Giá vàng sáng nay: Vàng miếng đi ngang, vàng nhẫn có nơi bán gần 150 triệu đồng/lượng

Sáng 31/8, giá vàng miếng trong nước tiếp tục đi ngang. Theo bảng giá, SJC, DOJI, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Bảo Tín Minh Châu mua vào thấp hơn, ở mức 145,1 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra vẫn là 148,7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng ở mức 146 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Đối với vàng nhẫn, nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 149,3 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn tròn Phú Quý có giá 145,7–148,7 triệu đồng/lượng.

Ở các thương hiệu khác, nhẫn DOJI có giá 145,7–149,7 triệu đồng/lượng, còn nhẫn SJC ược giao dịch ở mức 145,2–148,2 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn 999.9 Bảo Tín Mạnh Hải hiện niêm yết giá mua vào 144,3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng tuần qua. Ảnh SJC

Sáng 31/8, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 4.455 USD/ounce, tăng 1 USD/ounce so với đầu giờ sáng 30/8.

Giá vàng chịu áp lực sau khi tâm lý người tiêu dùng Mỹ tháng 8 giảm 6% so với tháng trước và 11% so với cùng kỳ năm trước, xuống 51,7 điểm, dù vẫn cao hơn dự báo.

Người tiêu dùng tiếp tục lo ngại lạm phát và giá xăng sẽ tăng trong ngắn và dài hạn giữa bối cảnh bất ổn chính sách kéo dài, trong đó có xung đột tại Iran. Đồng thời, lo ngại về triển vọng suy yếu của các lĩnh vực khác trong nền kinh tế Mỹ cũng gia tăng.