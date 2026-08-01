Một DN chuẩn bị "lăn chốt" cổ tức tiền mặt cao gần gấp đôi thị giá

CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (NAC) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2025.

Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/9/2026, ngày đăng ký cuối cùng là 7/9. Công ty dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 9/10/2026. Tỷ lệ thực hiện là 22%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu NAC sẽ nhận 2.200 đồng cổ tức bằng tiền mặt.

Đáng chú ý, NAC hiện giao dịch quanh mức 1.300 đồng/cp và gần như không phát sinh thanh khoản trên thị trường. Như vậy, khoản cổ tức 2.200 đồng/cp mà doanh nghiệp sắp chi trả tương đương khoảng 169% thị giá, tức cao gần 1,7 lần giá cổ phiếu.

Mức chi trả năm nay cao hơn năm 2024. Trước đó, NAC đã trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 20%, tương đương 2.000 đồng/cp. Năm 2023, doanh nghiệp chi 1.200 đồng/cp, trong khi cổ tức năm 2022 là 1.700 đồng/cp.

Nhìn lại lịch sử, NAC duy trì việc trả cổ tức bằng tiền mặt khá đều đặn trong nhiều năm, dù mức chi trả có sự biến động. Năm 2021, cổ đông nhận 1.500 đồng/cp; năm 2020 là 1.500 đồng/cp và năm 2019 là 2.000 đồng/cp.

Đáng chú ý, mức cổ tức của NAC từng tăng đột biến lên 8.000 đồng/cp đối với năm 2018. Đây là mức cao nhất trong lịch sử chi trả được ghi nhận trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay. Trước đó, cổ tức năm 2017 được chia thành hai đợt, lần lượt 1.000 đồng/cp và 200 đồng/cp. Năm 2016, doanh nghiệp cũng trả cổ tức thành hai đợt với tổng cộng 1.200 đồng/cp.

Như vậy, nếu tính riêng 3 năm gần nhất, cổ tức tiền mặt của NAC đã tăng từ 1.200 đồng/cp năm 2023 lên 2.000 đồng/cp năm 2024 và 2.200 đồng/cp năm 2025. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp mức chi trả vượt 2.000 đồng/cp.

CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, tiền thân là Công ty Khảo sát thiết kế điện, nước và kiến trúc Nam Hà Nội, được thành lập từ năm 1976.

Về kinh doanh, năm 2025 NAC đạt 299,6 tỷ đồng doanh thu, tăng 34%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 7% xuống 8,85 tỷ đồng.