Giá vàng quay đầu giảm sau 3 tuần tăng liên tiếp, quỹ vàng lớn nhất thế giới hành động ra sao?

Dữ liệu cập nhật phiên 28/8 cho thấy SPDR Gold Trust - quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới - đã bán ròng hơn 4 tấn vàng, qua đó giảm lượng nắm giữ xuống còn khoảng 1.042,4 tấn. Tính chung cả tuần, quỹ này bán ròng gần 5 tấn vàng.

Động thái rút bớt vị thế diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới điều chỉnh mạnh. Trong phiên 28/8, kim loại quý có thời điểm giảm khoảng 3%, trước khi chốt phiên quanh 4.455 USD/ounce theo dữ liệu Kitco. Tính chung cả tuần, giá vàng giảm hơn 3%, chấm dứt chuỗi 3 tuần tăng liên tiếp trước đó.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích vẫn khá chia rẽ sau cú giảm mạnh cuối tuần. Một nửa số chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát vẫn dự báo giá vàng tăng trong tuần tới, trong khi tâm lý lạc quan của nhà đầu tư cá nhân đã hạ nhiệt so với mức cao của tuần trước.

Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại investingLive, nghiêng về kịch bản giá vàng tiếp tục giảm. Theo ông, bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã phát đi tín hiệu đủ mạnh để thị trường nâng đáng kể kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất trong tháng 9. Đây có thể tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên vàng trong ngắn hạn.

Cùng quan điểm thận trọng, Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng các chỉ báo động lượng của vàng đang suy yếu, trong khi đồng USD có thể mạnh lên trước thời điểm Mỹ công bố báo cáo việc làm. Sau cú giảm mạnh cuối tuần, ông cho rằng vàng có thể tiếp tục lùi về vùng 4.360 USD/ounce nếu áp lực bán kéo dài.

Ở chiều ngược lại, James Stanley, Chiến lược gia thị trường cấp cao tại FOREX.com, vẫn duy trì quan điểm tích cực. Ông đánh giá đợt giảm sau bài phát biểu của ông Warsh là một nhịp điều chỉnh lành mạnh, trong khi xu hướng dài hạn chưa thay đổi do bài toán nợ công và nhu cầu vay nợ của Chính phủ Mỹ vẫn còn hiện hữu.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cũng cho rằng vàng cần một khoảng nghỉ sau khi vừa trải qua tháng tăng mạnh nhất kể từ năm 1999. Tuy nhiên, ông xem đây chủ yếu là sự tạm dừng của xu hướng tăng, trong bối cảnh thâm hụt ngân sách, chi phí trả nợ và lạm phát vẫn tạo ra môi trường thuận lợi cho kim loại quý.

Trong khi đó, Rich Checkan, Chủ tịch kiêm CEO Asset Strategies International, cho rằng những nhịp giảm của vàng chỉ mang tính ngắn hạn. Theo ông, gánh nặng nợ công Mỹ khoảng 40.000 tỷ USD cùng nỗ lực kiểm soát lợi suất trái phiếu có thể tiếp tục tạo ra áp lực lạm phát trong dài hạn, qua đó hỗ trợ giá vàng.