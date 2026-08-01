Giá vàng bật tăng 15% trong tháng 8, chuyên gia cảnh báo một vùng giá có thể kích hoạt áp lực chốt lời

Lo ngại ngày càng gia tăng về quy mô nợ công của Mỹ đang thúc đẩy làn sóng đặt cược vào sự suy yếu của đồng USD, qua đó hỗ trợ giá vàng vượt qua hàng loạt vùng kháng cự quan trọng.

Tuy nhiên, sau khi tăng khoảng 15% chỉ trong tháng 8, kim loại quý cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu quá mua và có thể đối mặt với áp lực chốt lời trong ngắn hạn.

Trong báo cáo mới nhất, Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại FOREX.com , cho rằng động lực từ “debasement trade” - chiến lược tìm kiếm tài sản phòng hộ trước nguy cơ đồng tiền mất giá - vẫn đang hỗ trợ vàng. Dù vậy, động thái mới của Bộ Tài chính Mỹ đang phần nào làm dịu áp lực trên thị trường trái phiếu dài hạn.

Cụ thể, Bộ Tài chính Mỹ đã tăng cường mua lại trái phiếu kỳ hạn dài nhằm hạ chi phí vay và ổn định phần dài hạn của đường cong lợi suất. Theo Razaqzada, quyết định này đã giúp lợi suất giảm nhẹ và khiến một phần giao dịch đặt cược vào sự mất giá của đồng USD tạm thời hạ nhiệt.

“ Câu hỏi lúc này là liệu giao dịch đặt cược vào sự suy yếu của đồng USD có đảo chiều hay không, khi lợi suất đã giảm phần nào ”, ông nhận định.

Chuyên gia của FOREX.com cho rằng nếu lợi suất trái phiếu dài hạn không giảm đáng kể hơn, những nhịp điều chỉnh của vàng vẫn có thể được nhà đầu tư xem là cơ hội mua vào.

Giá vàng giao ngay hiện dao động quanh 4.600 USD/ounce, gần như đi ngang sau khi trải qua một trong những tháng tăng mạnh nhất thời gian gần đây.

Vùng 4.655-4.700 USD/ounce trở thành thử thách quan trọng﻿

Theo Razaqzada, yếu tố kỹ thuật có thể đóng vai trò ngày càng lớn đối với diễn biến giá vàng trong những phiên tới. Bất chấp một số hoạt động chốt lời, cấu trúc thị trường hiện vẫn nghiêng về phía người mua.

Giá vàng đang tiến vào vùng kháng cự đáng chú ý 4.655-4.700 USD/ounce. Đây từng là khu vực khởi đầu cho một đợt bán mạnh hồi tháng 5, vì vậy phản ứng của thị trường tại vùng giá này đang được giới giao dịch theo dõi sát.

“ Giờ đây khi vàng quay trở lại vùng này, chúng ta đã thấy một chút áp lực bán. Câu hỏi là liệu sẽ xuất hiện thêm một đợt bán tháo hay đây chỉ là quãng nghỉ trước khi giá tiếp tục đi lên ”, Razaqzada nói.

Tín hiệu tích cực là vàng đã lần lượt vượt qua đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, đồng thời phá vỡ nhiều mức kháng cự ngắn hạn. Theo ông, một số vùng kháng cự cũ có thể chuyển thành hỗ trợ trong những nhịp điều chỉnh tiếp theo.

Dù vậy, phản ứng của giá tại những vùng này sẽ rất quan trọng. Nếu vàng quay lại kiểm định các mốc hỗ trợ nhưng không thể bật tăng, đây có thể là tín hiệu cảnh báo đối với phe mua.

Phe bán vẫn chưa giành lại quyền kiểm soát

Razaqzada cho biết vùng hỗ trợ đầu tiên ông theo dõi nằm quanh 4.515 USD/ounce. Đây từng là một vùng kháng cự và hiện cũng nằm gần đường trung bình động 200 ngày.

Nếu mốc này bị xuyên thủng, vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo nằm quanh 4.400 USD/ounce .

“ Nếu những mức này không tạo được lực đỡ đáng kể, nhà đầu tư cần thận trọng với khả năng giá giảm sâu hơn ”, ông cảnh báo.

Tuy nhiên, Razaqzada nhấn mạnh rằng áp lực chứng minh xu hướng đảo chiều hiện vẫn thuộc về phe bán. Trong những tháng gần đây, bên bán đã không thể kéo giá vàng xuống dưới vùng hỗ trợ dài hạn quan trọng 4.000 USD/ounce một cách dứt khoát.

Điều này cho thấy phe mua vẫn đang nắm ưu thế trong cấu trúc giá dài hạn, dù vàng đã tăng rất mạnh và rủi ro điều chỉnh ngắn hạn ngày càng lớn.

Theo chuyên gia FOREX.com, chừng nào lợi suất trái phiếu dài hạn chưa tăng trở lại đáng kể và các vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng vẫn được bảo vệ, những nhịp giảm của vàng nhiều khả năng vẫn được thị trường nhìn nhận như cơ hội tích lũy hơn là tín hiệu kết thúc xu hướng tăng.