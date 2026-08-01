Đừng hỏi vàng sẽ lên 8.000 hay 12.000 USD/ounce, xu hướng tăng chỉ kết thúc khi điều này xảy ra

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, John LaForge, Chiến lược gia trưởng về các loại tiền tệ thay thế tại Ned Davis Research cho rằng câu chuyện đầu tư vào vàng hiện vẫn tương đối đơn giản: xu hướng dài hạn của kim loại quý có thể tiếp tục đi lên chừng nào các chính phủ trên thế giới chưa tìm được cách xử lý gánh nặng nợ ngày càng lớn.

“ Tôi nghĩ giá vàng sẽ đạt đỉnh khi chúng ta tìm ra cách giải quyết vấn đề nợ. Càng trì hoãn và tiếp tục tích lũy thêm nợ, giá vàng càng có thể đi xa” , LaForge nhận định.

Khi được hỏi liệu nhà đầu tư có nên đặt mục tiêu vàng ở 8.000 USD, 10.000 USD hay thậm chí 12.000 USD/ounce, vị chuyên gia cho rằng những con số cụ thể không phải yếu tố quan trọng nhất.

Theo ông, điều cần theo dõi là liệu các chính phủ có thực sự bắt đầu kiểm soát nợ và khôi phục niềm tin vào hệ thống tiền tệ hay không. Trong trường hợp chưa có sự thay đổi đáng kể, LaForge cho rằng giá vàng vẫn còn khả năng duy trì xu hướng tăng trong nhiều năm tới.

Vàng vẫn đang ở giữa một “siêu chu kỳ”?

Trong khoảng một thập kỷ, giá vàng đã tăng từ quanh 1.500 USD/ounce lên trên 4.000 USD/ounce. Dù vậy, LaForge cho rằng dư địa của kim loại quý vẫn chưa cạn.

Theo đánh giá của ông, thị trường hiện mới trải qua khoảng 6-7 năm của một siêu chu kỳ hàng hóa rộng hơn và chưa xuất hiện những dấu hiệu thường thấy ở giai đoạn cuối của một chu kỳ tăng dài hạn.

“ Chúng ta vẫn còn rất nhiều dư địa ”, LaForge nói.

Ông mô tả bối cảnh hiện tại là một trong những môi trường cơ bản thuận lợi nhất mà vàng từng trải qua. Một trong những khác biệt lớn của chu kỳ lần này là sự xuất hiện của các ngân hàng trung ương với vai trò nguồn cầu mang tính cấu trúc.

Xu hướng này được đẩy nhanh sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022 và một phần dự trữ ngoại hối của nước này bị đóng băng. Theo LaForge, sự kiện trên khiến nhiều ngân hàng trung ương phải đánh giá lại mức độ an toàn của các tài sản dự trữ truyền thống nằm trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, vàng trở nên khác biệt bởi đây là một trong số ít tài sản được chấp nhận rộng rãi trên toàn cầu nhưng có thể được nắm giữ vật chất bên ngoài hệ thống tín dụng.

Theo LaForge, không có nhiều loại tài sản mà một ngân hàng trung ương có thể trực tiếp nắm giữ và đồng thời được chấp nhận gần như ở mọi nơi trên thế giới. Vàng đáp ứng được đặc điểm này, qua đó củng cố vai trò của kim loại quý trong dự trữ ngoại hối.

“Đây là động lực lớn nhất mà vàng từng có”

Bên cạnh nhu cầu của ngân hàng trung ương, LaForge đặc biệt nhấn mạnh tới tốc độ gia tăng của nợ công toàn cầu.

Riêng tại Mỹ, nợ công đã vượt 40.000 tỷ USD. Theo ông, quy mô nợ ngày càng lớn khiến các chính phủ đứng trước những lựa chọn ngày càng khó khăn, trong khi việc thắt chặt tài khóa mạnh thường không dễ thực hiện về mặt chính trị.

LaForge cho rằng một trong những cách cuối cùng để giảm gánh nặng nợ thực tế là chấp nhận đồng tiền mất giá theo thời gian.

“Không có nhiều cách để thanh toán khoản nợ này ngoài việc làm giảm giá trị của mọi thứ. Đây là động lực lớn nhất mà vàng từng có” , ông nhận định.

Vị chiến lược gia cũng lấy Nhật Bản làm ví dụ cảnh báo đối với các nền kinh tế phát triển.

Trong nhiều năm, Nhật Bản từng được xem là bằng chứng cho thấy một quốc gia có thể duy trì nợ công rất cao nhưng vẫn kiểm soát được chi phí vay thông qua chính sách kiểm soát đường cong lợi suất và tiền tệ siêu nới lỏng.

Tuy nhiên, việc lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng lên và chính sách tiền tệ siêu nới lỏng kéo dài hàng thập kỷ dần được tháo gỡ đang cho thấy những giới hạn của chiến lược này.

Theo LaForge, những gì diễn ra tại Nhật Bản có thể trở thành bài học quan trọng cho Mỹ và nhiều nền kinh tế phương Tây đang phải đối mặt với bài toán tương tự.

Chưa thấy dấu hiệu của một “đỉnh bong bóng”

LaForge cho biết ông vẫn duy trì quan điểm tích cực với vàng ngay cả trong những giai đoạn kim loại quý điều chỉnh kéo dài nhiều tháng.

Theo ông, đợt giảm vừa qua chủ yếu phản ánh việc thị trường chờ đợi một chất xúc tác mới, thay vì cho thấy xu hướng dài hạn đã bị phá vỡ.

Một yếu tố quan trọng mà LaForge theo dõi là động lượng dài hạn của giá vàng. Dù kim loại quý liên tục lập đỉnh trong năm nay, ông cho biết các chỉ báo hiện chưa xuất hiện trạng thái tăng nóng cực đoan thường thấy ở cuối các siêu chu kỳ hàng hóa.

“Không chỉ báo nào cho thấy mọi thứ sắp vỡ. Hoàn toàn chưa có ”, ông nói.

Theo LaForge, diễn biến hiện nay giống một giai đoạn giữa chu kỳ tăng hơn là trạng thái đầu cơ cực độ từng xuất hiện quanh đỉnh giá vàng năm 2011.

Quan điểm này cũng được phản ánh trong chiến lược phân bổ tài sản của ông. LaForge cho rằng nhà đầu tư có thể dành ít nhất 10% danh mục cho các tài sản thay thế, trong đó khoảng 5% cho vàng, 3% cho một rổ hàng hóa đa dạng và 2% cho Bitcoin.

Vàng được ông dành tỷ trọng lớn nhất bởi kim loại quý phản ánh trực tiếp nhất những áp lực liên quan tới nợ công, tiền tệ và nguy cơ suy giảm sức mua của đồng tiền.

“ Vàng đang trải qua một thời kỳ rất đặc biệt trong lịch sử. Đây là lúc nhiều yếu tố cùng hội tụ ”, LaForge nhận định.

Theo vị chuyên gia, thị trường giá lên của vàng cuối cùng sẽ không kết thúc chỉ vì giá chạm 8.000 USD, 10.000 USD hay bất kỳ con số định sẵn nào. Thay vào đó, dấu hiệu quan trọng hơn sẽ là thời điểm các chính phủ thực sự thiết lập lại kỷ luật tài khóa và khôi phục niềm tin vào hệ thống tiền tệ dựa trên tín dụng.

Cho đến khi điều đó xảy ra, LaForge cho rằng chưa có nhiều lý do để xu hướng tăng mang tính cấu trúc của vàng đảo chiều.

“ Con tàu chưa hoàn toàn trật bánh, nhưng giống như đã tăng tốc từ 40 dặm/giờ lên 120 dặm/giờ. Chúng ta phải giảm tốc, nếu không sẽ rất khó quay trở lại đúng hướng ”, ông ví von.