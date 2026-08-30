Tổng Giám đốc Hodeco mua thành công cổ phiếu HDC như đăng ký

Ông Lê Viết Liên, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, MCK: HDC, sàn HoSE) vừa có báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, ông Lê Viết Liên đã thành công 300.000 cổ phiếu HDC như đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện bằng khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận từ ngày 30/7/2026 đến ngày 27/8/2026.

Sau giao dịch, Tổng Giám đốc của Hodeco đã tăng sở hữu từ hơn 8,4 triệu cổ phiếu lên hơn 8,7 triệu cổ phiếu HDC, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 3,67% lên 3,8% vốn.

Ảnh: HDC

Trong một diễn biến khác, ngày 27/8/2026 vừa qua, Hodeco đã thực hiện mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu mã HDC12501 với giá mua lại thực tế gần 105,5 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị mua lại hơn 31 tỷ đồng.

Qua đó, đưa khối lượng còn lại lưu hành của lô trái phiếu trái phiếu nêu trên về mức 170.6 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu mã HDC12501 có tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng, được phát hành ngày 27/8/2025, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 27/8/2028.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có văn bản nhắc nhở Hodeco về việc chậm báo cáo đồng thời đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Cụ thể, ngày 19/8/2026, HoSE đã nhận và công bố công văn số 550/CV-PTN ngày 19/8/2026 của Hodeco về việc bổ sung đường link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Sau đó, ngày 20/8/2026, HoSE nhận được công văn số 556/CV-PTN ngày 20/8/2026 của Hodeco giải trình liên quan đến công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “3. Các đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư này khi công bố thông tin phải đồng thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán nơi chứng khoán đã niêm yết, đăng ký giao dịch về nội dung thông tin công bố, bao gồm đầy đủ các thông tin theo quy định.”, Hodeco đã chậm báo cáo đồng thời đến HoSE khi thực hiện công bố thông tin đường link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Do đó, HoSE nhắc nhở Hodeco nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ báo cáo thông tin công bố theo đúng quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.