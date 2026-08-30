Hàng loạt ‘ông lớn’ bất động sản tăng vốn điều lệ trong vài tháng qua

Thị trường bất động sản đang ghi nhận làn sóng tăng vốn mạnh mẽ khi nhiều doanh nghiệp lớn đồng loạt triển khai các phương án phát hành cổ phiếu nhằm mục đích trả cổ tức cho cổ đông và huy động vốn cho các dự án đầu tư trong thời gian tới.

Đáng chú ý nhất là Công ty Cổ phần Vinhomes (MCK: VHM, sàn HoSE) ngày 7/8/2026 đã phân phối thành công hơn 4,1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho 34.021 cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 41.074 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Vinhomes tăng gấp đôi, từ hơn 41.074 tỷ đồng lên hơn 82.148 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 24/7/2026, Tổng Công ty Idico - CTCP (MCK: IDC, sàn HNX) cũng hoàn tất phân phối hơn 37,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 cho 11.908 cổ đông.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt hơn 379 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán. Sau phát hành, vốn điều lệ của Idico tăng từ gần 3.795 tỷ đồng lên hơn 4.174 tỷ đồng.

Cảnh quan Vinhomes Ocean Park. Ảnh: Vinhomes

Nhìn lại những tháng trước, nhiều doanh nghiệp bất động sản khác cũng đã hoàn tất các đợt phát hành cổ phiếu.

Vào cuối tháng 6/2026, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, MCK: HDC, sàn HoSE) phát hành gần 30 triệu cổ phiếu cho 24.096 cổ đông. Qua đó, số lượng cổ phiếu lưu hành của Hodeco tăng lên hơn 229,7 triệu đơn vị, tương ứng vốn điều lệ hơn 2.297 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 6, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE) phân phối gần 167,6 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 1.676 tỷ đồng, nguồn vốn đến từ thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán. Sau phát hành, vốn điều lệ Novaland tăng từ gần 22.345 tỷ đồng lên gần 24.021 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 10/6/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group, MCK: CEO, sàn HNX) cũng hoàn tất phân phối gần 28,4 triệu cổ phiếu cho 67.614 cổ đông, qua đó nâng vốn điều lệ từ hơn 5.674 tỷ đồng lên gần 5.958 tỷ đồng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 284 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Tại Công ty Cổ phần SAM Holdings (MCK: SAM, sàn HoSE), đợt phát hành kết thúc ngày 5/6/2026 với gần 22,8 triệu cổ phiếu được phân phối cho 14.278 cổ đông. Vốn điều lệ của doanh nghiệp sau đó tăng từ hơn 3.653 tỷ đồng lên hơn 4.027 tỷ đồng.

Trong tháng 5/2026, Công ty Cổ phần Bluemarq Group (MCK: DXG) hoàn tất phân bổ 155,7 triệu cổ phiếu thưởng cho 76.956 cổ đông. Nguồn vốn phát hành gồm hơn 457 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 1.100 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán.

Sau phát hành, vốn điều lệ của Bluemarq Group tăng từ 11.141 tỷ đồng lên gần 12.699 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, MCK: TAL, sàn HoSE) thực hiện hai đợt phát hành gồm gần 36 triệu cổ phiếu trả cổ tức và gần 108 triệu cổ phiếu thưởng.

Hoàn tất 2 đợt phát hành, tổng số cổ phiếu của doanh nghiệp tăng từ 360 triệu đơn vị lên gần 504 triệu đơn vị, tương ứng vốn điều lệ tăng từ 3.600 tỷ đồng lên gần 5.040 tỷ đồng.

Việc nhiều doanh nghiệp bất động sản liên tiếp tăng vốn trong vài tháng qua cho thấy xu hướng củng cố quy mô vốn đang diễn ra khá rõ nét.

Trong đó, phần lớn các phương án được thực hiện thông qua cổ phiếu trả cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng, sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần.

Qua đó, doanh nghiệp vừa thực hiện nghĩa vụ với cổ đông, vừa nâng quy mô vốn điều lệ và tạo thêm dư địa cho các kế hoạch hoạt động, đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.