Giá vàng hôm nay 30/8: Đi ngang ở ngưỡng thấp

Giá vàng đi ngang sau khi giảm mạnh do đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên sau phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh.

Ông Warsh cho rằng nhiệm vụ của Fed là duy trì ổn định giá cả, đồng thời cảnh báo lạm phát dai dẳng vẫn là rủi ro lớn. Trong khi đó, số liệu việc làm chuẩn do Bộ Lao động Mỹ điều chỉnh cho thấy số việc làm trong tháng 3/2026 trước đó được ước tính cao hơn thực tế khoảng 79.000 việc làm.

Sau những thông tin trên, xác suất thị trường dự báo Fed tăng lãi suất trong tháng 9 tăng từ 35,9% lên 57,5%. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng 11,8 điểm cơ bản, lên 4,348%, trong khi chỉ số USD tăng 0,5% trong ngày.

Giá vàng đi ngang sau khi lao dốc. (Ảnh: Minh Đức).

Giá vàng chịu áp lực bán mạnh sau phản ứng ban đầu với phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Kim loại quý có thời điểm giảm xuống dưới 4.600 USD/ounce khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất ngay trong tháng tới gia tăng.

Jeffrey Roach, nhà kinh tế trưởng của LPL Financial, nhận định phát biểu của ông Warsh củng cố kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong bối cảnh các ưu tiên kinh tế thay đổi.

Theo ông Roach, chính sách tiền tệ đang bước vào một giai đoạn mới, trong đó Fed giảm phát tín hiệu trước, chú trọng hơn vào dữ liệu thực tế và sẵn sàng xem xét lại các nguyên tắc kinh tế khi trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi năng lực sản xuất.

Ông đánh giá bài phát biểu mang tính “diều hâu” của Chủ tịch Fed đã hỗ trợ đồng USD, trong bối cảnh ngân hàng trung ương Mỹ dường như sẵn sàng duy trì mặt bằng chính sách tiền tệ cao trong thời gian dài hơn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 30/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.454 USD/ounce, tăng 1 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex, cho rằng nếu lợi suất trái phiếu Mỹ dài hạn không giảm đáng kể, các nhịp điều chỉnh của vàng vẫn có thể trở thành cơ hội mua.

Tuy nhiên, đà tăng mạnh khoảng 15% trong tháng 8 khiến thị trường có dấu hiệu quá mua và vàng có thể xuất hiện những nhịp chốt lời. Giá vàng hiện giao dịch quanh 4.600 USD/ounce và đang tiến vào vùng kháng cự 4.655-4.700 USD/ounce.

Đây là khu vực từng xuất hiện lực bán mạnh trong tháng 5, vì vậy khả năng vàng rung lắc khi tiếp cận vùng này là khá cao.

Về kỹ thuật, xu hướng tăng vẫn được duy trì khi giá đã vượt các đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày. Nếu vượt dứt khoát vùng 4.655-4.700 USD/ounce, vàng có thể mở rộng đà tăng lên các vùng giá cao hơn.

Ngược lại, nếu không thể vượt kháng cự và quay đầu điều chỉnh, vùng 4.515 USD/ounce sẽ là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Xa hơn, vùng 4.400 USD/ounce được xem là hỗ trợ đáng chú ý.

Theo Razaqzada, bên bán vẫn cần tạo ra một tín hiệu đảo chiều rõ ràng mới có thể thay đổi xu hướng hiện tại. Việc vàng vẫn duy trì trên vùng 4.000 USD/ounce, ngưỡng hỗ trợ dài hạn quan trọng, cho thấy xu hướng tăng chưa bị phá vỡ.