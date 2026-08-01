Nhóm CII gom thêm 1 triệu cổ phiếu PC1

Nhóm cổ đông Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã: CII, sàn HoSE) tiếp tục tăng sở hữu tại Công ty CP Tập đoàn PC1 (mã: PC1).



Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest, công ty con của CII) báo cáo đã mua thêm 1 triệu cổ phiếu PC1 trong ngày 27/8/2026 với mục đích đầu tư. Qua đó, CII Invest tăng sở hữu lên mức 29,63 triệu cổ phiếu, tương đương 7,2% vốn PC1.

Cùng với đó, người liên quan đến CII Invest đang nắm giữ 22,98 triệu cổ phiếu, tương đương 5,59% vốn PC1. Như vậy, với giao dịch trên, nhóm CII đang nắm giữ tổng cộng 52,61 triệu cổ phiếu, tương đương 12,79% vốn PC1.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 13/8/2026, CII Invest đã mua vào thành công 494.600 cổ phiếu PC1 nhằm mục đích đầu tư.

Ảnh: PC1

Nhóm CII bắt đầu trở thành cổ đông lớn của PC1 sau khi CII Invest mua vào 3,88 triệu cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 2/6/2026. Kể từ đó đến nay, nhóm này liên tục tăng sở hữu tại PC1.

Phía CII cho biết, đây đơn thuần là một khoản đầu tư tài chính, doanh nghiệp không có chủ trương tham gia vào các hoạt động của PC1, bao gồm nhưng không hạn chế việc đề cử/ứng cử nhân sự tham gia HĐQT hoặc BKS của PC1.

Quyết định đầu tư này dựa trên cơ sở, PC1 đang sở hữu danh mục các dự án năng lượng hiện hữu (bao gồm các dự án năng lượng mặt trời được theo giá FIT) và các dự án sẽ đưa vào vận hành trong tương lai gần.

"Đây là mảng hạ tầng thiết yếu, phù hợp với xu hướng phát triển năng lượng và nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng của nền kinh tế. Đồng thời, đây cũng là mảng hạ tầng mà CII đang thiếu và muốn đầu tư trong các năm qua" - CII cho biết.

Về tình hình hoạt động của PC1, doanh nghiệp này đã ban hành Nghị quyết số 28/NQ-PC1-HĐQT ngày 7/8/2026 về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại TP.HCM.

Cụ thể, văn phòng đại diện này có địa chỉ tại tầng 19, Tòa nhà Deutsches Haus, số 33 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM. Đáng chú ý, văn phòng này vừa mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động vào ngày 18/5/2026. Như vậy, quyết định đóng cửa được đưa ra chỉ sau chưa đầy 3 tháng kể từ khi văn phòng này chính thức có giấy phép.

Lý do được phía PC1 đưa ra cho quyết định này là nhằm sắp xếp lại cơ cấu tổ chức cho phù hợp với nhu cầu hoạt động thực tế và định hướng quản trị của công ty trong giai đoạn hiện tại.

HĐQT Tập đoàn đã giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để hoàn tất việc chấm dứt hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.