Xử phạt một công ty đa cấp

Thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đơn vị này đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, số 280, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Nguyên nhân là do doanh nghiệp có các hành vi vi phạm gồm: không giao hợp đồng cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật; không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện một trong các hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 18 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023; điều kiện giao dịch chung không quy định cụ thể thời điểm áp dụng.

Ngoài ra, Nu Skin Enterprises Việt Nam cũng không xây dựng, công khai quy trình tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng theo quy định.

Không xây dựng, ban hành trình tự, thủ tục, phương thức hoặc biện pháp phù hợp với từng đối tượng người tiêu dùng dễ bị tổn thương để bảo đảm quyền khiếu nại, yêu cầu giải quyết tranh chấp và các quyền khác của người tiêu dùng dễ bị tổn thương.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu doanh nghiệp này chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát và đảm bảo việc tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.