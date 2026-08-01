Sau dịp lễ Quốc khánh, khi nào thị trường chứng khoán giao dịch trở lại bình thường?

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Tại Thông báo số 9441/TB-BNV, Bộ Nội vụ đã thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác thực hiện.

Theo đó, công chức, viên chức sẽ có kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 29/8 đến hết thứ Tư ngày 2/9/2026.

Đối với người lao động trong doanh nghiệp, lịch nghỉ Quốc khánh năm 2026 được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Sau khi Bộ Nội vụ công bố lịch nghỉ dịp nghỉ lễ 2/9, Hai Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) và Hà Nội (HNX) đã có thông báo lịch nghỉ giao dịch.

Cụ thể, thị trường chứng khoán sẽ nghỉ giao dịch từ thứ Hai, ngày 31/8/2026 đến hết thứ Tư, ngày 2/9/2026.

Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 27/8/2026 và 28/8/2026 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 3/9/2026 và 4/9/2026.

Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 28/8/2026 sẽ được thanh toán vào ngày 3/9/2026.

Giao dịch sẽ tổ chức trở lại bình thường kể từ thứ Năm, ngày 3/9/2026. Nhà đầu tư cần chủ động theo dõi thời gian giao dịch và thanh toán để sắp xếp kế hoạch mua bán, quản lý tiền và chứng khoán trong giai đoạn nghỉ lễ.