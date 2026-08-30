Cuộc đua tăng vốn công ty chứng khoán: Nhóm quy mô nhỏ bứt tốc

CTCP Chứng khoán SSI (mã: SSI, sàn HoSE) vừa hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thưởng cổ phiếu) vào ngày 18/8 vừa qua.



Theo đó, SSI đã hoàn tất phân phối 500,2 triệu cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn sử dụng là 5.002 tỷ đồng bao gồm 3.309 tỷ đồng trích từ thặng dư vốn cổ phần và 1.693 đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Hoàn tất đợt phát hành, SSI nâng vốn điều lệ lên 30.030 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 15/6/2026, SSI hoàn tất phân phối 10 triệu cổ phiếu ESOP cho 287 người. Trong đó có 9,7 triệu cổ phiếu được phân bổ từ ngày 28/5 đến 10/6/2026 và 289.500 cổ phiếu được tiếp tục phân bổ đến ngày 15/6.

Cổ phiếu ESOP đợt này được chuyển nhượng 50% sau 2 năm và 50% còn lại sau 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, ngoại trừ trường hợp cổ phiếu được mua lại theo Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP. Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, SSI thu về 100 tỷ đồng.

Đến ngày 21/8/2026, CTCP Chứng khoán VIX (mã: VIX, sàn HoSE) cũng hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 5%, tương đương phát hành thêm 122,5 triệu cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 1.225 tỷ đồng, nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Chứng khoán VIX. Hoàn tất đợt phát hành này, VIX nâng vốn điều lệ lên mức 25.700 tỷ đồng.

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Bên cạnh các doanh nghiệp đầu ngành, cũng có nhiều công ty chứng khoán quy mô vừa và nhỏ tiến hành tăng vốn trong thời gian qua. Ngày 19/8 vừa qua, CTCP Chứng khoán SBS (mã: SBS, sàn UPCoM) đã hoàn tất phân phối 9,5 triệu cổ phiếu trong tổng số 15 triệu cổ phiếu đăng ký chào bán.

Có 2 nhà đầu tư cá nhân tham gia đợt chào bán. Trong đó, ông Nguyễn Gia Long mua 7,5 triệu cổ phiếu đúng như đăng ký, trong khi ông Phạm Ngọc Chiến chỉ mua 2 triệu cổ phiếu.

Còn lại 5,5 triệu cổ phiếu chưa được phân phối hết sẽ bị hủy bỏ. Cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, đáng nói mức giá này cao gần gấp đôi so với thị giá cổ phiếu SBS hiện tại. Hoàn tất đợt chào bán, SBS tăng vốn điều lệ từ 1.466 tỷ đồng lên mức 1.561 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 19/8/2026, CTCP Chứng khoán Phú Hưng (mã: PHS, UPCoM) chào bán thành công 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 4 nhà đầu tư tổ chức chiến lược.

Danh sách bao gồm CTCP CX Technology Việt Nam mua 25 triệu cổ phiếu, New Beam International Inc. mua 10,4 triệu cổ phiếu, Freshfields Capital Corporation mua 13,79 triệu cổ phiếu và nhà đầu tư trong nước duy nhất là Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc sống mới mua 785.000 cổ phiếu.

Toàn bộ cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 3 năm. Với 500 tỷ đồng thu về từ đợt chào bán, PHS dự kiến sử dụng 50% số tiền thu được để cấp margin, bổ sung 20% cho hoạt động tự doanh và 30% cho các dịch vụ tài chính - chứng khoán khác.

Với đợt chào bán trên, Chứng khoán Phú Hưng tăng vốn từ mức 2.000 tỷ đồng lên hơn 2.500 tỷ đồng. Trong đó, 3 nhà đầu tư nước ngoài tham gia đợt chào bán trên đều trở thành cổ đông lớn tại PHS với tổng tỷ lệ sở hữu 36,87%.

Đến ngày 25/8, CTCP Chứng khoán Asean (Aseansc) cũng hoàn thành chào bán 150 triệu cổ phần cho cổ đông theo phương thức thực hiện quyền, tương đương 100% tổng số cổ phần đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tương đương cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được mua thêm 01 cổ phần mới.

Cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyền nhượng. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần, tương đương huy động về tối đa 1.500 tỷ đồng. Trong đó, 1.000 tỷ đồng dự kiến dùng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư (chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu); 480 tỷ đồng để bổ sung vốn cho vay ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và 20 tỷ đồng để bổ sung cho các hoạt động khác như đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm, thanh toán các chi phí hoạt động kinh doanh…

Kết thúc đợt chào bán, Chứng khoán Asean sẽ tăng vốn điều lệ gấp đôi lên mức 3.000 tỷ đồng.