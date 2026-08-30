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Nhà đầu tư vàng ‘lỗ kép’ trong 1 tuần qua

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Nhà đầu tư vàng ‘lỗ kép’ trong 1 tuần qua

Sáng 30/8, giá vàng trong nước quanh mốc 148 triệu đồng/lượng. Chỉ trong vòng 1 tuần qua, nhà đầu tư vàng lỗ “kép” hơn 4 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với sáng qua nhưng giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với đầu tuần.

Nếu nhà đầu tư mua vàng miếng SJC từ đầu tuần bán ra hôm nay lỗ lên đến 4,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh trong tuần qua. Hiện, vàng nhẫn Phú Quý có giá 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 145,7 - 149,7 triệu đồng/lượng; giá vàng SJC 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng… Nhà đầu tư mua vàng nhẫn lỗ từ 4 - gần 5 triệu đồng/lượng trong vòng 1 tuần qua.

Giá vàng trong nước giảm trong vòng 1 tuần qua.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.453 USD/ounce, giảm 200 USD so với đầu tuần. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 141 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước giảm chậm hơn so với giá vàng thế giới.

Đáng chú ý, giá vàng miếng SJC nới rộng khoảng cách với thế giới từ 2,4 triệu đồng/lượng từ đầu tuần lên 7,7 triệu đồng/lượng hôm nay.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 30/8 ở mức 25.610 đồng/USD, đi ngang so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.880 - 26.260 đồng/USD (mua vào - bán ra); ACB giá USD ở mức 25.890 - 26.250 đồng/USD; Vietinbank 25.715 - 26.255 đồng/USD…

Theo Ngọc Mai

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