Loạt doanh nghiệp đình đám mất tư cách công ty đại chúng vì đâu?

Năm 2026 ghi nhận hàng loạt doanh nghiệp từng có tên tuổi trên thị trường lần lượt bị hủy tư cách công ty đại chúng. Điểm chung ở nhiều trường hợp là việc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin trong thời gian dài, bên cạnh những vấn đề riêng liên quan đến hoạt động và thủ tục trên thị trường chứng khoán.

Trường hợp mới nhất là CTCP Tập đoàn Lộc Trời (mã: LTG), bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) hủy tư cách công ty đại chúng kể từ ngày 11/8/2026.

Sau quyết định trên, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo hủy đăng ký giao dịch đối với hơn 100,7 triệu cổ phiếu LTG trên UPCoM từ ngày 25/8. Phiên giao dịch cuối cùng của cổ phiếu này là ngày 24/8.

Trước đó, những vấn đề về công bố thông tin đã kéo dài tại Lộc Trời. Cổ phiếu LTG bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 14/7/2026 do doanh nghiệp không công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đúng thời hạn.

LTG đồng thời thuộc diện hạn chế giao dịch vì chậm công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và 2025 đã được soát xét. Cổ phiếu cũng bị đình chỉ giao dịch do doanh nghiệp chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Đáng chú ý, Lộc Trời không phải doanh nghiệp mới xuất hiện trên thị trường. Công ty được thành lập từ năm 1993, tiền thân là Công ty Dịch vụ Bảo vệ Thực vật An Giang, trở thành công ty đại chúng từ tháng 10/2007 và đưa cổ phiếu lên UPCoM năm 2017.

Công bố thông tin, “nút thắt” khiến doanh nghiệp mất tư cách đại chúng

Trước Lộc Trời, CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã: BCG) và CTCP BCG Land (mã: BCR) cũng bị hủy tư cách công ty đại chúng từ ngày 5/8/2026.

Theo UBCKNN, cả hai doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong hai năm liên tục 2024 và 2025. Đồng thời, doanh nghiệp không công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên trong hai năm liên tục 2025 và 2026.

Hệ quả sau đó là hơn 880,2 triệu cổ phiếu BCG và 473,8 triệu cổ phiếu BCR bị hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM từ ngày 19/8. Hai mã này có phiên giao dịch cuối cùng vào ngày 18/8.

Một trường hợp khác là CTCP Rạng Đông Holding (mã: RDP), bị hủy tư cách công ty đại chúng từ ngày 3/7/2026. Hơn 49 triệu cổ phiếu RDP sau đó cũng bị hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM từ ngày 17/7.

Không chỉ gặp vấn đề về nghĩa vụ công bố thông tin, Rạng Đông Holding còn đối mặt khó khăn kéo dài trong hoạt động kinh doanh. Ngày 25/6/2025, Tòa án Nhân dân TP.HCM ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp sau đơn yêu cầu của CTCP Rạng Đông Films, công ty con do Rạng Đông Holding nắm quyền chi phối 97,75%.

Diễn biến tại Lộc Trời, Bamboo Capital, BCG Land và Rạng Đông Holding cho thấy một điểm chung đáng chú ý, việc duy trì tư cách công ty đại chúng không chỉ gắn với quy mô hay tên tuổi doanh nghiệp, mà còn phụ thuộc vào việc tuân thủ các nghĩa vụ trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là công bố thông tin tài chính và các nghị quyết quan trọng của doanh nghiệp.

Golden Gate có gì khác so với Lộc Trời, Bamboo Capital, BCG Land và Rạng Đông Holding?

So với các doanh nghiệp trên, trường hợp của CTCP Tập đoàn Golden Gate có phần khác biệt. Ngày 31/7/2026, UBCKNN thông báo hủy tư cách công ty đại chúng đối với doanh nghiệp này. Tuy nhiên, trước thời điểm bị hủy tư cách, Golden Gate chưa hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đồng thời chưa đăng ký giao dịch cổ phiếu.

Golden Gate được thành lập vào tháng 4/2008, đến tháng 12/2024 có vốn điều lệ 77,9 tỷ đồng. Doanh nghiệp được biết đến rộng rãi trong lĩnh vực F&B với gần 40 thương hiệu và khoảng 600 nhà hàng tại 42 tỉnh, thành phố, trong đó có Kichi-Kichi, Gogi House, Sumo BBQ và iSushi.

Như vậy, việc mất tư cách công ty đại chúng trong năm 2026 xuất phát từ những bối cảnh khác nhau. Với Lộc Trời, Bamboo Capital, BCG Land và Rạng Đông Holding, các vấn đề về công bố thông tin là điểm nổi bật. Trong khi đó, Golden Gate lại gắn với việc chưa hoàn tất các thủ tục đăng ký chứng khoán và giao dịch.

Việc hàng loạt doanh nghiệp tên tuổi rời khỏi diện công ty đại chúng cho thấy quy mô, thương hiệu hay lịch sử hoạt động không phải yếu tố đủ để duy trì vị thế trên thị trường vốn. Khả năng đáp ứng yêu cầu quản trị, minh bạch thông tin và thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan mới là những điều kiện có ý nghĩa quyết định trong quá trình duy trì tư cách công ty đại chúng.