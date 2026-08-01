Lịch chốt quyền cổ tức tuần sau nghỉ lễ: Nhiều doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt kỷ lục, cao nhất 2.600 đồng/cp

Theo thống kê, có khoảng 16 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần sau nghỉ lễ. Tuần này có gần 12 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 26% và thấp nhất là 1,69%.

CTCP Cảng Thị Nại (mã: TNP) vừa thông báo kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ cao kỷ lục 26%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu sẽ nhận 2.600 đồng.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/9/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 16/9/2026. Với 7,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Cảng Thị Nại sẽ phải chi khoảng 18,5 tỷ đồng để hoàn tất đợt trả cổ tức này.

Đáng chú ý, TNP thuộc nhóm doanh nghiệp duy trì chính sách cổ tức tiền mặt khá đều đặn trong nhiều năm qua, song đây là năm chia cổ tức kỷ lục của doanh nghiệp . Theo lịch sử chi trả, những năm gần đây tỷ lệ cổ tức thường xuyên ở mức cao: đợt chi trả năm 2023 và 2024 đều ở mức 25%, trong khi năm 2025 là 20%.

Ngày 7/9 tới đây, T ổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã: OIL) sẽ chốt danh sách cổ đông thưc hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Tỷ lệ chi trả là 2,5%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ được nhận 250 đồng.

Với hơn 1,03 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, PVOIL dự kiến chi khoảng gần 258,6 tỷ đồng. Ngày thực hiện thanh toán dự kiến 28/9/2026.

Hiện Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) đang sở hữu hơn 832,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 80,52% vốn điều lệ của PVOIL , qua đó dự kiến thu về hơn 208 tỷ đồng cổ tức đợt này.

Công ty cổ phần Trang (HNX: TFC) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 7/9/2026 để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 22%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 2.200 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 30/9/2026.

Với 16,83 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TFC dự kiến chi khoảng 37 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Phương án cổ tức 22% đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Đáng chú ý, mức cổ tức 22% lần này cũng là mức cổ tức tiền mặt cao nhất trong lịch sử trả cổ tức của TFC, vượt mức 20% của năm 2024. Trước đó, doanh nghiệp từng trả cổ tức tiền mặt 12% cho năm 2023 và 5% cho năm 2022.

CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (NAC) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2025.

Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/9/2026, ngày đăng ký cuối cùng là 7/9. Công ty dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 9/10/2026. Tỷ lệ thực hiện là 22%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu NAC sẽ nhận được 2.200 đồng cổ tức bằng tiền mặt.

CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, là tiền thân của Công ty Khảo sát thiết kế điện, nước và kiến trúc Nam Hà Nội, được thành lập từ năm 1976.