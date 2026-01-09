Quỹ vàng lớn nhất nhất thế giới mua mạnh nhất trong vòng 18 tháng

Sau nhiều tháng giao dịch giằng co, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bất ngờ tăng tốc mua vàng trong tháng 8/2026 với khối lượng lên đến 35,3 tấn, cao nhất trong vòng 1 năm rưỡi, kể từ tháng 2/2025. Động thái đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của dòng tiền đầu tư thông qua quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới.

Hồi tháng 3/2026, lượng vàng nắm giữ bởi SPDR Gold Trust đã giảm rất mạnh, trước khi quỹ liên tục điều chỉnh vị thế trong các tháng tiếp theo. Vì vậy, cú đảo chiều trong tháng 8 không đơn thuần là một biến động kỹ thuật về lượng vàng nắm giữ. Nó cho thấy khẩu vị đối với vàng của dòng vốn ETF đang có sự thay đổi đáng kể.

Dòng vốn ETF vàng đảo chiều đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh giá vàng có nhịp tăng ấn tượng trong tháng 8. Từ vùng giá quanh 4.000 USD/oz, giá vàng tăng mạnh có thời điểm gần chạm mốc 4.700 USD/oz trước khi điều chỉnh vào cuối tháng. Khép lại tháng 8, giá vàng ghi nhận mức tăng gần 10%, mạnh nhất kể từ tháng 1 năm nay.

Điều gì đang thúc đẩy quỹ ETF mua vàng trở lại?

Một trong những yếu tố quan trọng là vai trò của vàng trong việc phòng vệ trước bất ổn kinh tế và tài chính toàn cầu.Vàng giờ đây được xem là tài sản chiến lược thay vì chỉ đơn thuần là công cụ trú ẩn trong những giai đoạn khủng hoảng. Các ngân hàng trung ương liên tục gia tăng dự trữ vàng, trong khi nhà đầu tư tổ chức cũng quan tâm nhiều hơn đến việc phân bổ một phần danh mục vào kim loại quý.

Đáng chú ý, việc SPDR Gold Trust tăng lượng vàng nắm giữ diễn ra ngay cả khi giá vàng đang ở vùng cao. Điều này cho thấy quyết định mua của quỹ có thể không đơn giản dựa trên kỳ vọng rằng vàng đang "rẻ".

Thay vào đó, dòng tiền có thể đang phản ánh quan điểm rằng mặt bằng giá vàng cao có khả năng được duy trì trong trung và dài hạn, nhờ nhu cầu dự trữ của NHTW, nhu cầu phòng hộ và những bất định liên quan đến chính sách tiền tệ toàn cầu.

Khi các nhà đầu tư lớn tăng tỷ trọng vàng, ETF như SPDR trở thành một trong những kênh thuận tiện nhất để tiếp cận thị trường mà không cần trực tiếp nắm giữ vàng vật chất. SPDR Gold Trust thường được theo dõi sát bởi giới đầu tư bởi lượng vàng mà quỹ nắm giữ có mối liên hệ trực tiếp với dòng vốn đầu tư vào ETF vàng.

Vàng có thêm một "động cơ" mới

Điểm đáng chú ý hơn cả nằm ở sự kết hợp giữa nhu cầu vàng vật chất của ngân hàng trung ương và nhu cầu vàng tài chính của nhà đầu tư. Trong quá khứ, giá vàng thường phụ thuộc lớn vào các yếu tố như lãi suất thực, sức mạnh đồng USD và nhu cầu trú ẩn. Tuy nhiên, cấu trúc thị trường vàng hiện nay đã thay đổi.

Các NHTW trở thành lực lượng mua quan trọng, trong khi các quỹ ETF có thể nhanh chóng đưa một lượng vốn lớn vào thị trường. Nếu xu hướng mua ròng của SPDR tiếp tục trong những tháng tới, đây sẽ là tín hiệu củng cố thêm cho luận điểm rằng dòng tiền đầu tư đang quay trở lại với vàng, sau giai đoạn điều chỉnh và chốt lời.

Ngược lại, cũng cần thận trọng khi diễn giải một tháng mua mạnh thành một xu hướng dài hạn. Lịch sử dữ liệu cho thấy lượng vàng SPDR nắm giữ biến động khá mạnh theo từng tháng. Sau những đợt mua lớn, quỹ hoàn toàn có thể quay sang bán ròng khi giá vàng tăng mạnh hoặc khi kỳ vọng của nhà đầu tư thay đổi.

Dù vậy, với khối lượng mua ròng rất lớn trong tháng 8, SPDR Gold Trust đang phát đi một tín hiệu không thể bỏ qua: dòng tiền ETF đã trở lại mạnh mẽ, và vàng một lần nữa được xem là tài sản đáng gia tăng tỷ trọng trong danh mục.Nếu xu hướng này được duy trì, vàng sẽ tiếp tục nhận được một nguồn cầu quan trọng, tạo thêm nền tảng cho mặt bằng giá cao trong thời gian tới.