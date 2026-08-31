HAGL đã bán gần 15 triệu cổ phần tại HGI với giá thấp hơn 25% giá IPO

Mới đây, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG, sàn HoSE) vừa công bố Báo cáo tài chính tổng hợp bán niên năm 2026 đã được soát xét.

Đáng chú ý, tại báo cáo này cho thấy, HAGL đã chuyển nhượng gần 14,7 triệu cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) với tổng giá trị chuyển nhượng là hơn 670,1 tỷ đồng, tương ứng khoảng 45.652 đồng/cổ phần.

Sau thương vụ nêu trên, tỷ lệ sở hữu của HAGL tại HGI giảm từ 93,13% xuống 84,42%. Tính bình quân, mức giá chuyển nhượng tương đương khoảng 45.652 đồng/cổ phần.

HGI đang trong khoảng thời gian chào bán cổ phiếu lần đầu đầu ra công chúng (IPO) với số lượng 18,8 triệu cổ phiếu. Giá chào bán là 60.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động vốn là tối đa 1.139,28 tỷ đồng.

Như vậy so với giá cổ phiếu IPO, giá HAGL chuyển nhượng cổ phần HGI thấp hơn khoảng 25%.

Ảnh minh họa: HGI

Thời gian đăng ký mua cổ phiếu IPO của HGI từ ngày 18/8/2026 đến 17h ngày 7/9/2026 (nhà đầu tư đăng ký mua và đặt cọc số tiền bằng 10% tổng giá trị đăng ký mua).

Được biết, HGI thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng với mục đích bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mở rộng quy mô và nâng cao năng lực sản xuất của công ty, đồng thời tái cấu trúc tài chính để nâng cao các chỉ số tài chính phù hợp với tiến trình phát triển và niêm yết trong tương lai.

Cụ thể, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để thanh toán các hợp đồng cung ứng vật tư nông nghiệp, cây giống, phân bón và cơ cấu lại tình hình tài chính, trả nợ vay của công ty.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) tiền thân là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai được thành lập ngày 12/10/2016. Trụ sở chính đặt tại số 15 Trường Chinh, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2026, hoạt động chính trong kỳ của HGI là quản lý và tư vấn hoạt động nông nghiệp, trồng và kinh doanh trái cây và các loại cây trồng khác.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, HGI mang về doanh thu thuần hơn 2.185 tỷ đồng. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 781,8 tỷ đồng.

Năm 2026, HGI lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến đạt 7.456 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.815 tỷ đồng.

Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 29,3% kế hoạch doanh thu thuần và 43,1% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của HGI tăng 3,1% so với đầu năm, lên mức hơn 10.989,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản dở dang dài hạn ghi nhận gần 4.305,6 tỷ đồng, chiếm 39,2% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 5.809,2 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay ngắn hạn gần 2.686,9 tỷ đồng và vay dài hạn hơn 1.666,6 tỷ đồng, lần lượt chiếm 46,3% và 28,7% tổng nợ.