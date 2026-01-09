CTCK chỉ tên 10 cổ phiếu triển vọng trong tháng 9

Trong báo cáo triển vọng tháng 9/2026, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam đánh giá triển vọng của loạt cổ phiếu lớn thuộc các nhóm ngân hàng, thép, công nghệ, sữa và xăng dầu.

Ở nhóm ngân hàng, Mirae Asset đánh giá VCB tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu nhờ NIM phục hồi và thu nhập cốt lõi tăng tốc. Trong 6 tháng đầu năm, NIM theo quý cải thiện 8 điểm cơ bản so với quý I, trong khi NII tăng 32,1% so với cùng kỳ nhờ biên lãi phục hồi. Thu nhập ngoại hối và thu nhập khác cũng tăng tích cực, còn chất lượng tài sản duy trì ổn định với NPL khoảng 0,61% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu lên 279,2%.

Sang nửa cuối năm, lợi suất cho vay được kỳ vọng ổn định, trong khi dư địa nguồn vốn từ cách tính LDR mới có thể hỗ trợ tăng trưởng tín dụng. Mirae Asset dự báo tín dụng VCB năm 2026 tăng 13,3%, với động lực lợi nhuận đến từ NIM cải thiện, thu nhập ngoại hối và thu nhập khác, cùng chi phí dự phòng được điều chỉnh giảm.

Với BID, NIM đang cho dấu hiệu tạo đáy khi tăng 5 điểm cơ bản trong quý II lên 2,22%, dù tốc độ phục hồi chậm hơn kỳ vọng. Mirae Asset kỳ vọng biên lãi tiếp tục cải thiện trong nửa cuối năm khi lợi suất tài sản phục hồi, qua đó hỗ trợ tăng trưởng tín dụng dự kiến 13,5% cả năm.

Chất lượng tài sản có phần suy giảm khi nợ xấu tăng và bộ đệm dự phòng giảm, song chưa cho thấy dấu hiệu suy yếu mang tính cấu trúc và được kỳ vọng ổn định dần trong nửa cuối năm. Trong khi thu nhập ngoài lãi chưa khởi sắc, việc kiểm soát chi phí đang hỗ trợ lợi nhuận. Do đó, các yếu tố cần theo dõi với BID là tốc độ hồi phục NIM, khả năng tăng tốc giải ngân tín dụng và huy động, trong khi rủi ro nằm ở khả năng nợ xấu tăng nhanh hơn dự kiến.

Trong khi đó, VPB đang hưởng lợi từ tốc độ tăng trưởng tín dụng mạnh. Dư nợ cho vay tăng 23% so với cuối năm 2025, đóng góp cùng sự cải thiện của thu nhập dịch vụ và các khoản thu nhập khác vào tăng trưởng lợi nhuận. Tuy nhiên, NIM vẫn chịu sức ép khi chi phí vốn tăng nhanh hơn lợi suất tài sản.

Tại TCB, tăng trưởng tín dụng được kỳ vọng tiếp tục là động lực chính, đặc biệt khi nhu cầu vay mua nhà có thể cải thiện cùng tiến độ hoàn thiện một số dự án bất động sản. Ngược lại, STB vẫn đối mặt với áp lực từ NIM thu hẹp và chất lượng tài sản suy yếu, dù nền lợi nhuận thấp trong nửa cuối năm 2025 có thể tạo hiệu ứng thuận lợi cho tăng trưởng lợi nhuận năm nay.

Ngoài ngân hàng, HPG tiếp tục được hỗ trợ bởi sản lượng tiêu thụ thép và hiệu suất sử dụng công suất cao. Tuy nhiên, Mirae Asset cho rằng các yếu tố mang tính chu kỳ sẽ không còn hỗ trợ mạnh trong nửa cuối năm, khi nhu cầu bước vào mùa thấp điểm và chênh lệch giá thép - nguyên liệu có xu hướng thu hẹp.

Ở lĩnh vực công nghệ, FPT tiếp tục có động lực từ thị trường nước ngoài, đặc biệt Nhật Bản và EU, cùng nhu cầu số hóa khu vực công trong nước. Mảng AI & Data Analytics tăng trưởng mạnh, trong khi hai AI Factory tại Việt Nam và Nhật Bản đã đạt hiệu suất trên 90% và bắt đầu có lãi từ quý II. Với CTR, tăng trưởng tiếp tục đến từ xây dựng, giải pháp CNTT tích hợp và nhóm khách hàng ngoài Viettel khi tỷ trọng doanh thu từ nhóm này ngày càng tăng.

Đối với VNM, kết quả kinh doanh đang cho thấy sự cải thiện rõ rệt khi doanh thu nội địa phục hồi và thị trường nước ngoài tăng trưởng mạnh. Mirae Asset đánh giá doanh nghiệp đã có dấu hiệu trở lại quỹ đạo tăng trưởng, dù sức mua trong nước và những bất ổn trên thị trường quốc tế vẫn là yếu tố cần lưu ý trong nửa cuối năm.

Còn với PLX, sản lượng tiêu thụ tăng và giá bán cơ sở phục hồi đang tạo môi trường thuận lợi cho doanh thu. Tuy nhiên, việc phải đẩy mạnh nhập khẩu để bù đắp nguồn cung khiến tỷ trọng hàng nhập khẩu tăng cao, qua đó làm lợi nhuận nhạy cảm hơn với biến động giá dầu và gia tăng rủi ro đối với hàng tồn kho.