Petrosetco (PET) rót gần 473 tỷ đồng vào chứng khoán, mạnh tay với VIX, GEL, VPB và MSN

Theo Báo cáo tài chính bán niên 2026, tính đến ngày 30/6, giá trị chứng khoán kinh doanh của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, HoSE: PET) đạt 472,41 tỷ đồng, tăng khoảng 42% so với đầu năm. Như vậy, chỉ sau 6 tháng, quy mô khoản đầu tư này tăng thêm gần 139,77 tỷ đồng.

Đáng chú ý, báo cáo bán niên đã hé lộ chi tiết danh mục cổ phiếu mà Petrosetco đang nắm giữ, trong đó tập trung vào một số doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn.

Cụ thể, khoản đầu tư lớn nhất của Petrosetco là 238,3 tỷ đồng vào cổ phiếu VIX của CTCP Chứng khoán VIX, tăng mạnh so với mức 134,3 tỷ đồng đầu năm.

Đứng thứ hai là 82,98 tỷ đồng đầu tư vào cổ phiếu GEL của CTCP Hạ tầng Gelex. Đây là khoản đầu tư mới, khi tại thời điểm đầu năm Petrosetco chưa ghi nhận khoản đầu tư vào mã cổ phiếu này.

Petrosetco cũng đang nắm giữ 52,19 tỷ đồng cổ phiếu VPB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), tăng từ 45,9 tỷ đồng hồi đầu năm.

Trong khi đó, doanh nghiệp dành 49,82 tỷ đồng để đầu tư vào cổ phiếu MSN của Tập đoàn Masan, trong khi đầu năm chưa ghi nhận khoản đầu tư này.

Phần còn lại, Petrosetco đầu tư khoảng 35,91 tỷ đồng vào các cổ phiếu khác.

Petrosetco đầu tư mạnh vào các cổ phiếu VIX, GEL, VPB và MSN.

Như vậy, riêng bốn khoản đầu tư VIX, GEL, VPB và MSN đã có giá trị khoảng 423,3 tỷ đồng, chiếm phần lớn danh mục chứng khoán kinh doanh của Petrosetco.

Ngoài ra, đi cùng danh mục này là khoản trích lập dự phòng hơn 37,3 tỷ đồng cho các khoản đầu tư cổ phiếu, cho thấy biến động giá thị trường đang tạo ra rủi ro nhất định đối với danh mục tài chính của doanh nghiệp.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp mang về 13.080 tỷ đồng doanh thu thuần và 196,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 49,8% và 92% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Petrosetco đạt 12.934 tỷ đồng, giảm 3,6% so với hồi đầu năm, tương ứng giảm hơn 483,6 tỷ đồng.

Trong đó, tài sản ngắn hạn là 11.858 tỷ đồng, giảm gần 500 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 5.101 tỷ đồng, tăng hơn 500 tỷ đồng so với đầu năm. Trong khi, đầu tư tài chính ngắn hạn giảm hơn 1.400 tỷ đồng, xuống 2.930 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 9,96% lên 1.621 tỷ đồng.

6.801,6 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn (tương ứng 100%) của Petrosetco sẽ đáo hạn vào nửa cuối năm nay.

Ở phía bên kia bảng cân đối kế toán, tính đến ngày 30/6/2026, tổng nợ phải trả của công ty là 10.110 tỷ đồng, giảm gần 650 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn với 10.080 tỷ đồng. Nợ vay tài chính hơn 250 tỷ đồng so với đầu năm, xuống 6.805 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 6.801,6 tỷ đồng và 3,6 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo tài chính là 100% khoản nợ vay ngắn hạn (6.801,6 tỷ đồng) của Petrosetco sẽ đáo hạn trong nửa cuối năm 2026.

Điều này đặt ra yêu cầu lớn đối với dòng tiền và khả năng xoay vòng vốn của doanh nghiệp trong những tháng cuối năm, đặc biệt khi các khoản phải thu ngắn hạn đang ở mức cao.

Tại ngày 30/6, Petrosetco có hai cổ đông lớn là CTCP Quản lý Quỹ HD, sở hữu 16,8% vốn điều lệ và VietinBank Capital, sở hữu 13,5%. Phần còn lại 69,7% vốn thuộc về các cổ đông nhỏ.

Sau thời điểm chốt báo cáo bán niên, hai cổ đông lớn tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Ngày 29/7, CTCP Quản lý Quỹ HD mua thêm 2.938.860 cổ phiếu PET, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 16,84% lên 18,74% vốn điều lệ.

Về phía VietinBank Capital, tổ chức này mua thêm 5,9 triệu cổ phiếu PET vào ngày 22/7 và tiếp tục mua 2,59 triệu cổ phiếu vào ngày 29/7. Sau các giao dịch, tỷ lệ sở hữu được nâng lên khoảng 19% vốn điều lệ.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 28/8, giá cổ phiếu PET giảm 1,02% xuống 38.900 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt 485,9 nghìn đơn vị.

Hiện, vốn hóa thị trường của Petrosetco đạt 6.019 tỷ đồng.