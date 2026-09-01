Có hơn 1 tỷ đồng nên trả nợ mua nhà, gửi tiết kiệm hay mua vàng?

Anh Nguyễn Thanh Tùng (Hà Nội) đang vay ngân hàng để mua một căn hộ. Khoản vay hiện trong thời gian hưởng lãi suất ưu đãi 6%/năm. Hơn một năm nữa, lãi suất vay sẽ chuyển sang cơ chế tính theo lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,5%, theo thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. Với anh Tùng, áp lực tài chính hiện chưa quá lớn.

Mới đây, anh nhận được hơn 1 tỷ đồng từ bố mẹ. Thay vì dùng khoản tiền này để trả bớt khoản vay ngân hàng, anh Tùng đang cân nhắc các phương án đầu tư.

Giá vàng giảm, anh Tùng cho rằng đây có thể là thời điểm để mua vào để chờ cuối năm giá tăng. Phương án thứ hai là gửi ngân hàng với mức lãi suất khoảng/trên 8%/năm.

Anh Tùng đặt câu hỏi: Có nên mua vàng, gửi tiết kiệm hay trả vay ngân hàng?

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, chuyên viên tư vấn tài chính, trong trường hợp này, điểm quan trọng không nằm ở việc vàng có thể tăng bao nhiêu, mà trước hết phải nhìn vào cấu trúc tài chính của người vay.

Anh Tùng đang có một khoản nợ ngân hàng. Lãi suất vay hiện tại chỉ mang tính tạm thời do đang trong thời gian ưu đãi. Sau khi hết ưu đãi, khoản vay sẽ được tính theo lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Vì vậy, chi phí vay của anh Tùng trong tương lai có thể thay đổi.

Khoản tiền hơn 1 tỷ đồng không đơn thuần là tiền nhàn rỗi để đầu tư. Đây còn là một nguồn lực có thể giúp giảm dư nợ và giảm áp lực tài chính trong tương lai.

Nếu gửi ngân hàng với lãi suất 8%/năm, 1 tỷ đồng và duy trì khoản tiền gửi đủ một năm có thể tạo ra khoảng 80 triệu đồng tiền lãi, tùy sản phẩm tiền gửi và các điều kiện áp dụng.

Có hơn 1 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, nên trả nợ, gửi tiết kiệm hay mua vàng? Ảnh: Phạm Hải

Nếu mua vàng, lợi nhuận phụ thuộc vào biến động giá. Vàng có thể tăng, đi ngang hoặc giảm trong khoảng thời gian một năm.

Ông Cường cho rằng sai lầm phổ biến là nhìn vào mức tăng của vàng trong quá khứ rồi suy luận rằng giá sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Thực tế, không ai có thể chắc chắn giá vàng sau một năm sẽ ở mức nào.

Giá vàng đã trải qua một giai đoạn điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc tài sản này chắc chắn sẽ tăng trở lại trong ngắn hạn.

Nếu mức tăng của vàng cao hơn lợi suất tiền gửi sau khi tính đến chênh lệch giá mua - bán và các chi phí liên quan, phương án mua vàng có thể mang lại lợi nhuận tốt hơn. Ngược lại, nếu vàng giảm hoặc chỉ tăng thấp hơn mức sinh lời của tiền gửi, nhà đầu tư có thể bỏ lỡ khoản lãi từ tiền gửi.

Với người đang có khoản vay mua nhà, việc lựa chọn vàng thay vì giảm nợ còn liên quan trực tiếp đến khả năng trả nợ. Đặc biệt, thời điểm khoản vay hết ưu đãi cần được tính đến. Khi lãi suất vay tăng, khoản tiền đang nắm giữ có thể trở thành nguồn lực quan trọng để giảm dư nợ.

Thay vì chỉ nhìn vào khả năng sinh lời của từng kênh đầu tư, khách hàng nên đặt khoản tiền hơn 1 tỷ đồng trong tổng thể tài chính của mình. Đó là dòng tiền trả nợ, khoản dự phòng, chi phí sinh hoạt và khả năng chịu biến động của tài sản.

Với người có khoản vay mua nhà đáng kể, việc bảo toàn nguồn tiền và duy trì khả năng trả nợ có thể quan trọng hơn việc cố tìm kiếm mức sinh lời cao nhất.

Anh Tùng cần xác định khoản tiền này có thực sự nhàn rỗi hay có thể cần đến khi lãi suất khoản vay thay đổi.

Nếu chưa có một kế hoạch rõ ràng, việc chạy theo biến động giá vàng có thể khiến người vay phải đánh đổi sự an toàn tài chính để lấy một mức lợi nhuận chưa chắc chắn.