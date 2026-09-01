TCBS thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 1/9

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, MCK: TCX, sàn HoSE) mới đây có thông báo việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự.



Theo đó, TCBS bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Xuân Mai - Giám đốc cao cấp cố vấn pháp lý giữ chức Người phụ trách quản trị công ty, Chánh Văn phòng HĐQT công ty kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 1/9/2026.

Được biết, bà Nguyễn Thị Xuân Mai hiện còn là Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT kiêm Chánh Văn phòng HĐQT tại CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom. Hiện bà Xuân Mai nắm giữ 171.575 cổ phần TCX.

Ở chiều ngược lại, TCBS thông báo miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính, Người phụ trách quản trị công ty, Chánh Văn phòng HĐQT và Người được ủy quyền công bố thông tin đối với ông Ngô Hoàng Hà.

Việc miễn nhiệm ông Ngô Hoàng Hà có hiệu lực từ 1/9/2026. Qua đó, ông Ngô Hoàng Hà không còn là người nội bộ của TCBS.

Ảnh: TCX

Trong diễn biến khác, ngày 25/8/2026, TCBS đã kết thúc đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 45/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 9/3/2026.

Theo đó, TCBS đã hoàn tất phân phối toàn bộ 10 triệu trái phiếu mã TCXPO2629002. Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị huy động là 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng. Lãi suất đối với kỳ tính lãi đầu tiên là lãi suất cố định 8%/năm; đối với các kỳ còn lại là lãi suất thả nổi, được tính bằng tổng của 2,7%/năm và lãi suất tham chiếu.

Về mục đích sử dụng số vốn thu được, TCBS sẽ dùng 500 tỷ đồng để đầu tư cho hoạt động giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và 500 tỷ đồng đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu) và đầu tư giấy tờ có giá.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 45/GCN-UBCK, TCBS được chấp thuận chào bán tổng cộng 50 triệu trái phiếu chia làm 4 đợt, qua đó huy động tổng số 5.000 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 1/4/2026, TCBS đã chào bán thành công đợt 1 gồm 10 trái phiếu tên TCXPO2628001, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng.

Ngoài 2 đợt trái phiếu nói trên, doanh nghiệp còn 2 đợt phát hành trái phiếu khác. Trong đó, đợt 3 gồm 15 triệu trái phiếu mã TCXPO2628003 và đợt 4 gồm 15 triệu trái phiếu mã TCXPO2628004, dự kiến phân phối từ quý II/2026 đến quý IV/2026.