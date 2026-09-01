Chứng khoán Dầu khí sắp phát hành trái phiếu riêng lẻ

CTCP Chứng khoán Dầu khí (MCK: PSI, sàn HNX) cuối tháng 8 vừa qua đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ.



Theo đó, PSI dự kiến phát hành 300 trái phiếu mã PSI112601, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó giá trị phát hành tối đa là 30 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, dự kiến phát hành thành 01 đợt, lãi suất cố định 9,5%/năm. Thanh toán lãi 6 tháng/lần. Ngày phát hành dự kiến là 7/9/2026.

Nguồn: PSI

Số vốn thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được dùng để cơ cấu nợ của tổ chức phát hành. Khoản nợ trị giá 50 tỷ đồng tại Vietcombank chi nhánh Đông Anh có kỳ hạn 88 ngày, dự kiến đáo hạn ngày 18/9/2026.

Trong diễn biến khác, Chứng khoán Dầu khí công bố nội dung các tờ trình chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 sẽ diễn ra ngày 12/9 tới.

Đại hội lần này sẽ miễn nhiệm đồng thời bầu bổ sung một thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Trước đó, ngày 4/8, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - cổ đông sở hữu 51,17% vốn điều lệ PSI đã đề nghị để ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc PVcomBank, thôi là Người đại diện của PVcomBank tại PSI, đồng thời thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PSI.

Thay vào đó, PVcomBank giới thiệu ông Ngô Ngọc Quang là Người đại diện của PVcomBank tại PSI, đồng thời tham gia ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT PSI. Chế độ làm việc kiêm nhiệm.

Căn cứ đề nghị của cổ đông PVcomBank, kết quả rà soát hồ sơ ứng viên và nhu cầu kiện toàn nhân sự HĐQT nhằm bảo đảm hoạt động quản trị công ty được liên tục, ổn định và hiệu quả, PSI trình cổ đông bầu ông Ngô Ngọc Quang thay thế ông Nguyễn Anh Tuấn vào HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo giới thiệu, ông Ngô Ngọc Quang sinh năm 1979, trình độ Cử nhân Tài chính - Tín dụng. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Tổng Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC), Ngân hàng TMCP Phương Tây (Western Bank). Hiện ông là Thành viên HĐQT PVcomBank.

PSI cũng trình cổ đông thông qua việc áp dụng mức thù lao đối với chức danh Chủ tịch HĐQT không chuyên trách là 30 triệu đồng/tháng. Mức thù lao này được áp dụng kể từ thời điểm HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách) cho đến hết ngày 31/12/2026 và được chỉ trả trong phạm vi tổng mức thù lao của HĐQT năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Ngoài ra, đại hội sẽ thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Tờ trình về việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP).