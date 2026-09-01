Một số chính sách kinh tế mới có hiệu lực trong tháng 9/2026

Tăng cường xử phạt vi phạm trên thị trường tài sản mã hóa

Nghị định số 284/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường mã hóa sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2026.

Đáng chú ý, tại Điều 6 của Nghị định này quy định chi tiết về các mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm về chào bán, phát hành tài sản mã hóa.

Cụ thể, tổ chức phát hành tài sản mã hóa vi phạm quy định pháp luật về sở hữu nước ngoài đối với tài sản làm cơ sở cho phát hành tài sản mã hóa sẽ bị phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Ảnh minh họa: Báo Chính phủ

Bên cạnh đó, phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với tổ chức phát hành tài sản mã hóa cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ, không kịp thời, gây hiểu nhầm cho cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, nhà đầu tư.

Xử phạt hành chính từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với tổ chức phát hành tài sản mã hóa thực hiện các hành vi như chào bán, phát hành tài sản mã hóa cho đối tượng không đúng quy định; chào bán, phát hành tài sản mã hóa khi không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP.

Mức phạt trên còn được áp dụng với hành vi không công bố thông tin Bản cáo bạch chào bán, phát hành tài sản mã hóa và các tài liệu khác có liên quan trên trang thông tin điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CPР; không thực hiện đúng theo các thông tin công bố tại Bản cáo bạch chào bán, phát hành tài sản mã hóa.

Ngoài ra, tại Nghị định số 284/2026/NĐ-CP cũng quy định mức xử phạt hành chính với một số hành vi như vi phạm quy định về tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; vi phạm quy định về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; vi phạm quy định về giao dịch tài sản mã hóa; thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, tặng cho, công khai hóa trái phép dữ liệu, thông tin tài khoản tài sản mã hóa;...

Cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng cưỡng bức lao động

Nghị định số 292/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương, hiệu lực thi hành từ ngày 5/9/2026.

Trong đó, tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này, hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu được thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành và Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định.

Đáng chú ý, tại Phụ lục I về Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, Nghị định đã bổ sung quy định cấm nhập khẩu đối với các sản phẩm, hàng hóa được khai thác, sản xuất hoặc chế tạo toàn bộ hoặc một phần bởi hành vi cưỡng bức lao động từ các doanh nghiệp, quốc gia, vùng lãnh thổ phù hợp với các điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Cơ quan có thẩm quyền quản lý đối với nhóm hàng hóa này là Bộ Nội vụ.

Bên cạnh việc bổ sung mặt hàng cấm nhập khẩu, khoản 2 Điều 5 Nghị định 292/2026/NĐ-CP còn giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ căn cứ Phụ lục I và các quy định pháp luật hiện hành để công bố chi tiết hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu kèm theo mã số hàng hóa (mã HS), trừ trường hợp pháp luật đã quy định cụ thể mã HS của hàng hóa đó.

Điều kiện thành lập Sở giao dịch hàng hóa

Chính phủ ban hành Nghị định số 302/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa, hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2026.

Đáng chú ý, tại Điều 5 của Nghị định mới này quy định doanh nghiệp đề nghị thành lập Sở giao dịch hàng hóa cần phải đáp ứng các điều kiện gồm:

Thứ nhất, là doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam, trường hợp là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổng tỷ lệ vốn góp của các nhà đầu tư nước ngoài không được quá 49%.

Thứ hai, doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng trở lên.

Thứ ba, có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý, vận hành an toàn, ổn định và bảo mật, bao gồm nền tảng giao dịch điện tử bảo đảm hoạt động thông suốt, an toàn, có khả năng xử lý và lưu trữ dữ liệu giao dịch, sửa lệnh, hủy lệnh, kết quả khớp lệnh theo thời gian thực; có khả năng kết nối, trao đổi dữ liệu với Trung tâm thanh toán bù trừ nhằm bảo đảm hoạt động ký quỹ, thanh toán bù trừ và quản lý rủi ro trong giao dịch được thực hiện chính xác, kịp thời.

Đồng thời, cần có hệ thống giám sát giao dịch có khả năng theo dõi, phát hiện, cảnh báo và lưu giữ dữ liệu phục vụ công tác quản lý, giám sát hoạt động giao dịch hàng hóa; yêu cầu về an ninh mạng, an ninh thông tin mạng, an ninh dữ liệu và dự phòng bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và khả năng khôi phục hệ thống khi xảy ra sự cổ.

Bên cạnh đó, cần có khả năng kết nối với thành viên và cơ quan quản lý nhà nước bảo đảm tính mở, an toàn, đồng bộ và cung cấp dữ liệu chính xác, minh bạch. Chi tiết yêu cầu hệ thống công nghệ thông tin quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Thứ tư, doanh nghiệp phải có mô hình, tổ chức hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa và có giải pháp, lộ trình niêm yết hàng hóa sản xuất tại Việt Nam.

Thứ năm, doanh nghiệp phải có Dự thảo Điều lệ hoạt động đáp ứng quy định tại Điều 13 Nghị định số 302/2026/NĐ-CP này.

Tổ chức tín dụng nước ngoài được thanh toán quốc tế qua tài khoản ở Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 39/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-NHNN hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép, hiệu lực thi hành từ ngày 19/9/2026.

Đáng chú ý, tại Điều 1 của Thông tư mới này bổ sung Điều 2a về nguyên tắc sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người không cư trú là tổ chức tín dụng nước ngoài mở tại ngân hàng được phép vào sau Điều 2 Thông tư 16/2014/TT-NHNN.

Cụ thể, người không cư trú là tổ chức tín dụng nước ngoài được sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam tại các ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch như thanh toán, chuyển tiền quốc tế phục vụ cho khách hàng của tổ chức tín dụng nước ngoài đó theo thỏa thuận bằng văn bản giữa ngân hàng được phép và tổ chức tín dụng nước ngoài; các giao dịch thu, chi theo quy định tại Điều 5, Điều 7 Thông tư 16/2014/TT-NHNN.

Bên cạnh đó, việc sử dụng tài khoản và các nội dung khác thực hiện theo thỏa thuận bằng văn bản giữa ngân hàng được phép và tổ chức tín dụng nước ngoài trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.