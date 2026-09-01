Loạt tân binh 'đổ bộ' sàn HoSE trong quý III/2026

LPBS

Gần nhất, 1,4 tỷ cổ phiếu của CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS, mã: LPS) đã chính thức giao dịch trên sàn HoSE từ ngày 18/8/2026. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 30.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, công ty chứng khoán này hoàn tất đợt IPO 141,86 triệu cổ phiếu cho 1.005 nhà đầu tư trong nước vào ngày 16/6/2026.

Số lượng cổ phiếu IPO sẽ được tự do chuyển nhượng. Riêng 113.400 cổ phiếu được phân bổ cho nhà đầu tư Hoàng Thị Hoài Thương sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 7/2026.

Lễ niêm yết cổ phiếu LPS của LPBS ngày 18/8/2026. Ảnh: HoSE

Giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu, qua đó thu về hơn 4.256 tỷ đồng. Chứng khoán LPBank sẽ phân bổ 45% để bổ sung vốn cho vay margin; 42,75% để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư sản phẩm tài chính khác cụ thể là hợp đồng tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi; 11,75% được bổ sung cho hoạt động tự doanh (trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu Chính phủ và cổ phiếu); 0,5% bổ sung nguồn vốn cho đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống an toàn.

Sau đợt IPO, LPBS tăng vốn điều lệ từ 12.668 tỷ đồng lên 14.086,6 tỷ đồng. Kết thúc đợt IPO, Chứng khoán LPBank có tổng cộng 1097 cổ đông, toàn bộ là nhà đầu tư trong nước. Trong đó có 5 cổ đông lớn nắm giữ 52,77% vốn điều lệ.

Điện Máy Xanh

Cũng trong tháng 8/2026, hơn 1,26 tỷ cổ phiếu của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (mã: DMX) đã chính thức giao dịch ngày đầu tiên trên HoSE vào 6/8/2026.

Giá tham chiếu phiên giao dịch đầu tiên là 80.000 đồng/cổ phiếu, ± 20% so với giá tham chiếu. Với mức giá này ước tính vốn hoá của Điện Máy Xanh là 101.418 tỷ đồng.

Trước đó, Điện Máy Xanh đã hoàn tất IPO trong tháng 6/2026 khi phân phối hơn 166,4 triệu cổ phiếu trong tổng số 179,5 triệu cổ phiếu đã đăng ký, còn lại 13,3 triệu cổ phiếu không bán hết. Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt IPO là 2.646 nhà đầu tư.

Với mức giá IPO là 80.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị huy động hơn 13.315 tỷ đồng, qua đó, công ty này tăng vốn điều lệ từ 11.013 tỷ đồng lên 12.677 tỷ đồng. Toàn bộ vốn thu được từ đợt IPO sẽ được sử dụng để trả nợ ngân hàng.

BVBank

Trước đó, trong tháng 7/2026, sàn HoSE cùng lúc đón 2 tân binh trong ngành ngân hàng chuyển sang từ UPCoM. Trong đó, hơn 640,8 triệu cổ phiếu BVB của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) đã chính thức giao dịch trên HoSE từ ngày 21/7/2026.

Cổ phiếu BVB chào sàn HoSE với giá tham chiếu 13.100 đồng/cổ phiếu, biên độ giao dịch là +/- 20%. Qua đó, giá trị vốn hóa tương đương khi niêm yết khoảng 8.395 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Bản Việt tiền thân là Ngân hàng TMCP Gia Định. Trải qua 14 đợt tăng vốn, từ số vốn điều lệ ban đầu là 05 tỷ đồng, đến nay BVB đã thực hiện tăng mức vốn điều lệ lên 6.408,2 tỷ đồng.

Trước khi chuyển sang HoSE, BVB hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM ngày 09/07/2026, ngày giao dịch cuối cùng trên hệ thống UPCoM là 08/07/2026.

Được biết, việc chuyển sàn từ UPCoM sang HoSE từng được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 của BVBank phê duyệt, tuy nhiên, ngân hàng chưa thực hiện. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cổ đông tiếp tục thông qua việc hủy giao dịch trên UPCoM và đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu đã phát hành trên HoSE.

Vietbank

Một ngân hàng khác cũng chuyển từ UPCoM sang HoSE trong tháng 7 vừa qua là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã: VBB).

Gần 1,08 tỷ cổ phiếu VBB chính thức giao dịch trên HoSE từ ngày 14/7 với giá tham chiếu 13.300 đồng/cổ phiếu, tương đương giá trị vốn hóa khi niêm yết khoảng 14.400 tỷ đồng.

Trước đó, ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu VBB trên hệ thống UPCoM là 29/06/2026. Vào ngày cuối cùng giao dịch trên sàn UPCoM, cổ phiếu VBB dừng ở mức 13.700 đồng/cổ phiếu, tăng 45% kể từ đầu năm.

Việc chuyển niêm yết từ UPCoM sang HoSE khẳng định những bước tiến của Vietbank trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn của doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất Việt Nam, tạo nền tảng để Ngân hàng tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, tăng cường minh bạch thông tin, mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước, gia tăng thanh khoản cổ phiếu và nâng cao năng lực huy động vốn phục vụ chiến lược phát triển dài hạn.