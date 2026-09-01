Quỹ vàng khổng lồ có động thái "lạ"

Dữ liệu cập nhật cho thấy SPDR Gold Trust, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới không có động thái mua hay bán ròng nào trong phiên 31/8, giữ nguyên lượng vàng nắm giữ ở mức 1.042,4 tấn. Trước đó, quỹ này đã trải qua tuần bán ròng gần 5 tấn vàng.

Diễn biến “án binh bất động” trong phiên cuối tháng 8 diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới giảm nhẹ. Đóng cửa ngày 31/8, kim loại quý tiếp tục giảm 0,13% xuống 4.437 USD/ounce do leo thang giữa Mỹ và Iran đã đẩy giá dầu tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn tăng cao và tiếp tục gây áp lực lên kim loại không sinh lời sau cú sốc chính sách diều hâu của Fed hôm thứ Sáu.

Diễn biến thị trường hiện tại vẫn chịu ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh lãi suất sau sự kiện Jackson Hole và lịch trình thị trường lao động trong tuần.

Hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang (Fed-funds futures) định giá xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 là 66,1%, tăng từ 57% hôm thứ Sáu, khi các nhà giao dịch coi bài phát biểu cứng rắn của Chủ tịch Kevin Warsh và cú sốc giá dầu hôm thứ Hai là những yếu tố củng cố vấn đề lạm phát của Fed.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm giữ ở mức gần 4,34%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,75% và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm duy trì ở mức gần 5,25%.

Các yếu tố tác động tiếp theo trong tuần này là dữ liệu việc làm JOLTS và dữ liệu sản xuất ISM công bố hôm thứ Ba, báo cáo việc làm ADP và Sách Xám hôm thứ Tư, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và dữ liệu dịch vụ ISM hôm thứ Năm, và báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 hôm thứ Sáu.

Đối với vàng, xu hướng vẫn mang tính phòng thủ: một động lực tăng lãi suất mạnh hơn và lợi suất cao hơn sẽ hạn chế các đợt tăng giá, nhưng căng thẳng địa chính trị và nhu cầu rủi ro tài chính cho đến nay đã hạn chế đà giảm xuống dưới mức thấp nhất hôm thứ Sáu.

﻿Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua giao ngay là đẩy giá vượt qua mức kháng cự 4.487 USD, với mục tiêu duy trì ở mức 4.515 USD và sau đó là 4.543 USD. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ mức 4.396 USD với các mục tiêu giảm sâu hơn ở mức 4.341 USD và sau đó là 4.319,6 USD.