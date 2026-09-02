FLC nâng vốn lên gần 13.000 tỷ đồng

Một dự án của FLC. Ảnh: FLC

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi cuối tháng 8/2026, Công ty CP Tập đoàn FLC vừa có động thái tăng vốn điều lệ thêm 4.326 tỷ đồng, từ gần 8.600 tỷ đồng lên 12.926 tỷ đồng, tương ứng mức tăng hơn 50%. Cũng theo công bố này, 100% là nguồn vốn tư nhân trong nước.

Lần tăng vốn gần đây nhất của FLC là vào cuối năm 2025, doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ thêm 1.500 tỷ đồng, từ gần 7.100 tỷ đồng lên gần 8.600 tỷ đồng.

Hiện, ông Vũ Anh Tuân (SN 1973) là Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Cũng liên quan đến nhân sự, FLC đã công bố quyết định bổ nhiệm bà Vũ Thị Nam Trang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, có hiệu lực từ ngày 22/7/2026. Quyết định là một phần trong chiến lược nâng cao năng lực quản trị, đáp ứng yêu cầu điều hành khi Tập đoàn đồng thời triển khai nhiều dự án trọng điểm và đẩy mạnh hợp tác đầu tư trong nước, quốc tế.

Trước khi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc FLC, bà Vũ Thị Nam Trang là Phó Tổng Giám đốc FLC Hotels & Resorts – đơn vị quản lý, vận hành hệ thống quần thể nghỉ dưỡng và khách sạn thuộc hệ sinh thái FLC.

Ngoài ra, FLC cũng trao quyết định bổ nhiệm một số vị trí quản lý cấp cao khác, gồm ông Đỗ Như Tuấn giữ chức vụ Chuyên gia Tập đoàn, bà Nguyễn Bình Phương giữ chức vụ Trợ lý Tổng Giám đốc, cùng lãnh đạo một số ban chuyên môn.

Không bao lâu sau khi ông Trịnh Văn Quyết tái xuất, FLC có động thái đáng chú ý khi lập công ty hàng không với số vốn khủng.

Cụ thể, Công ty CP Đầu tư và Khai thác Hàng không Tiên Phong được thành lập vào tháng 2/2026, đăng ký ngành nghề mua bán, cho thuê tàu bay và cho thuê kho phụ tùng máy bay.

Tại thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng; trong đó, FLC góp 1.497 tỷ đồng, tương ứng 99,8% vốn. Hai cổ đông còn lại là ông Trịnh Huy Linh và bà Đỗ Thị Thanh Huyền, mỗi người sở hữu 0,1% vốn.

Ông Trịnh Huy Linh hiện giữ vai trò Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp. Được biết, ông Trịnh Huy Linh cũng đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán ARTEX.

Tháng 2/2026, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty CP Đầu tư và Thuê mua tàu bay MSV.

Đến tháng 3/2026, công ty đã tăng mạnh vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông sau tăng vốn không được công bố.

Tại thời điểm tháng 5/2026, doanh nghiệp tiếp tục đổi tên thành Công ty CP Đầu tư và Thuê mua tàu bay FLC; trụ sở đặt tại khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.