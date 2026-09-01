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Vàng tăng hơn 10 triệu đồng/lượng trong tháng 8: Tháng 9 liệu còn ‘nóng’?

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Vàng tăng hơn 10 triệu đồng/lượng trong tháng 8: Tháng 9 liệu còn ‘nóng’?

Giá vàng miếng trong nước có thời điểm vượt mốc 150,6 triệu đồng/lượng trước khi hạ nhiệt cuối tháng. Về triển vọng, nhiều chuyên gia và tổ chức quốc tế cho rằng giá vàng vẫn còn dư địa tăng.

Kết phiên giao dịch tháng 8 (ngày 31/8), giá vàng miếng trong nước niêm yết tại SJC, DOJI, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong tháng qua, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh, dù có một số nhịp điều chỉnh ngắn. Giá mua vào tăng từ đáy 137 triệu đồng/lượng lên đỉnh 147,6 triệu đồng/lượng ngày 25/8, tăng 10,6 triệu đồng/lượng; giá bán ra tăng từ 140,5 triệu đồng lên 150,6 triệu đồng/lượng, tăng 10,1 triệu đồng/lượng.

Sau khi tích lũy đầu tháng, giá tăng lên 145,5 triệu đồng/lượng bán ra trong ngày 11-12/8, điều chỉnh về 143,3 triệu đồng vào 14-15/8 rồi bước vào nhịp tăng tốc, lập đỉnh 150,6 triệu đồng/lượng ngày 25/8.

Cuối tháng, giá hạ nhiệt về 145,7-148,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn đỉnh 1,9 triệu đồng ở chiều bán ra.

Chênh lệch mua - bán duy trì khoảng 3-3,5 triệu đồng/lượng, khiến người mua ở vùng đỉnh đối mặt rủi ro lớn nếu giá điều chỉnh.

Vàng tăng hơn 10 triệu đồng/lượng trong tháng 8: Tháng 9 liệu còn ‘nóng’?- Ảnh 1.

Diễn biến giá vàng trong tháng qua. Dữ liệu SJC.

Sáng 1/9, giá vàng thế giới giao dịch quanh 4.445 USD/ounce, giảm 0,03% so với sáng hôm qua. Tuy nhiên, mức giảm này chưa khiến giới phân tích bi quan về triển vọng vàng.

Theo khảo sát mới nhất của Kitco News với 21 chuyên gia Phố Wall, 10 người (48%) dự báo giá vàng tăng trong tuần này, 6 người (29%) cho rằng giá có thể tiếp tục giảm và 5 người (24%) dự báo thị trường đi ngang.

Sau khi có thời điểm tiến sát 4.700 USD/ounce trong tuần trước rồi quay đầu giảm, vàng vẫn nhận được triển vọng tích cực từ nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính.

JPMorgan dự báo vàng có thể giao dịch trong vùng 4.500-5.000 USD/ounce trong ngắn hạn, thậm chí tiến gần 5.000 USD/ounce trong vòng 1 tuần nếu các điều kiện thuận lợi xuất hiện. Dù vậy, triển vọng ngắn hạn vẫn phụ thuộc lớn vào chính sách tiền tệ của Fed và các số liệu lạm phát Mỹ. Khả năng Fed có động thái tại cuộc họp tháng 9 vẫn chưa bị loại bỏ, khiến lợi suất trái phiếu và giá vàng nhạy cảm với các bất ngờ từ dữ liệu kinh tế và thông điệp chính sách.

Trong khi đó, UBS cho rằng vàng còn dư địa tăng mạnh, hướng tới 5.400 USD/ounce trong 12 tháng tới. Theo các chuyên gia UBS, vàng đang hưởng lợi rõ rệt từ quá trình phi đô la hóa, khi nhà đầu tư coi vàng thỏi là công cụ lưu trữ giá trị đáng tin cậy và một lựa chọn thay thế cho các đồng tiền dự trữ truyền thống.

UBS cũng lưu ý giá vàng đã tăng khoảng 15% trong tháng này và có thể tiếp tục đi lên nếu đồng USD chịu thêm áp lực.

Theo Phan Trang

Nhịp sống thị trường

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