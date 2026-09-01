Tân Chủ tịch HĐQT nâng sở hữu lên 75% vốn VikkiBankS

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng số Vikki (VikkiBankS) vừa qua đã công bố các giao dịch dẫn tới biến động cổ đông lớn tại ngày 28/8/2026.



Cụ thể, CTCP Kazon Investment đã chuyển nhượng toàn bộ hơn 42,5 triệu cổ phiếu VikkiBankS, tương đương 85,01% vốn điều lệ. Sau giao dịch, tổ chức này không còn nắm giữ bất kỳ cổ phần này tại VikkiBankS.

Đối tác nhận chuyển nhượng số cổ phần từ CTCP Kazon Investment nhiều khả năng là 2 cá nhân Nguyễn Trường Thành và Lâm Trường Thọ.

Qua đó, ông Nguyễn Trường Thành nâng sở hữu từ 5 triệu cổ phần lên 37,5 triệu cổ phần, tương tỷ lệ sở hữu tăng từ 10% lên 75,01% vốn VikkiBankS. Còn ông Lâm Trường Thọ từ không nắm giữ cổ phần nào cũng tăng sở hữu lên 10 triệu cổ phần, tương đương 20% vốn VikkiBankS. Sau giao dịch, cả hai cá nhân này trở thành cổ đông lớn mới tại VikkiBankS.

Nguồn: VikkiBankS

Được biết, ông Nguyễn Trường Thành mới được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT VikkiBankS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2031, bắt đầu từ ngày 17/8/2026.

Ngoài ra, ông còn là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Tầm nhìn mới; Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Việt Spring.

Ở chiều ngược lại, cổ đông VikkiBankS thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Hữu Trí và Quách Minh Trí, đồng thời miễn nhiệm 2 thành viên Ban Kiểm soát là Trần Thiên Phước và Lê Nguyễn Quang Tâm. Cả 4 người này đều có đơn từ nhiệm trước đó.

Với việc các thành viên HĐQT từ nhiệm, cổ đông thông qua việc điều chỉnh giảm số lượng thành viên HĐQT chỉ còn 3 người. Do đó, đại hội không tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT mà chỉ bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Ngày 27/8/2026, VikkiBankS đã chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về danh sách ứng viên bầu bổ sung 2 thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2031.

Ứng viên thứ nhất là bà Trương Thị Chinh (SN 1979) hiện là Kế toán trưởng tại Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Tầm nhìn mới. Ứng viên còn lại là ông Đào Trọng Vũ (SN 1991) hiện giữ chức Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH TM và DV Quang Thịnh An; Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Quốc Cường.

Trong diễn biến khác, VikkiBankS đang triển khai chào bán 300 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương gấp 6 lần lượng cổ phiếu đang lưu hành. Số lượng cổ phiếu nói trên dự kiến được chào bán cho 12 nhà đầu tư riêng lẻ.

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 31/07/2026 đến ngày 30/09/2026. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về tối đa 3.000 tỷ đồng.

Trong đó, 1.500 tỷ đồng sẽ được bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ, 1.000 tỷ đồng được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh, 255 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán, 165 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành và 80 tỷ đồng để mua sắm tài sản cố định, phần mềm.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Nếu thành công, VikkiBankS sẽ tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025.