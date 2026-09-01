15 năm dưới thời CEO Tim Cook: Cổ phiếu Apple tăng 2.300%, vốn hóa vượt 4.600 tỷ USD

Ngày 1/9/2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong lịch sử Apple khi Tim Cook chính thức rời vị trí CEO sau 15 năm, nhường ghế lãnh đạo cho John Ternus, người từng giữ chức Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Kỹ thuật Phần cứng. Cook sẽ chuyển sang vai trò Chủ tịch Điều hành, tiếp tục đồng hành với Apple trong một số lĩnh vực quan trọng.

Sự thay đổi này khép lại một trong những nhiệm kỳ CEO đáng chú ý nhất của ngành công nghệ. Khi Tim Cook tiếp quản vị trí CEO Apple vào tháng 8/2011, ông đứng trước một nhiệm vụ khó khăn: kế nhiệm Steve Jobs - người đưa Apple trở thành biểu tượng của ngành công nghệ toàn cầu. Cook không có hình ảnh của một nhà cách mạng sản phẩm. Thế mạnh của ông nằm ở vận hành, chuỗi cung ứng và khả năng biến một hệ thống phức tạp thành một cỗ máy hoạt động hiệu quả.

Từ 3 50 tỷ USD đến hơn 4.600 tỷ USD

Sau 15 năm, Tim Cook đã biến Apple thành cỗ máy tạo ra giá trị khổng lồ cho cổ đông. Theo dữ liệu Dow Jones Market Data, từ tháng 8/2011 đến cuối tháng 8/2026, cổ phiếu Apple tăng khoảng 2.300%, trong khi S&P 500 tăng khoảng 563%. Một khoản đầu tư 1.000 USD vào Apple khi Cook bắt đầu nhiệm kỳ có giá trị khoảng 23.000 USD, chưa tính cổ tức.

Đến cuối nhiệm kỳ CEO của Tim Cook, vốn hóa của Apple đã vượt 4.600 tỷ USD, thường xuyên nằm trong top đầu các công ty giá trị nhất thế giới. Đó không đơn thuần là sự tăng giá của một cổ phiếu. Đó là câu chuyện về cách một CEO biến lợi thế công nghệ thành sức mạnh tài chính và giá trị dài hạn cho cổ đông.

Một cổ phiếu có thể tăng 80–90% trong một năm. Nhưng để tạo ra mức tăng hơn 2.000% trong 15 năm lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đó là sức mạnh của lãi kép. Apple không phải năm nào cũng tăng 50% hay 80% nhưng tạo ralợi nhuận và dòng tiền, duy trì vị thế cạnh tranh trong thời gian đủ dài để giá trị công ty có thể tăng theo cấp số nhânsau nhiều năm.

Tim Cook không cố trở thành Steve Jobs

Có lẽ một trong những quyết định quan trọng nhất của Tim Cook là ông không cố gắng trở thành Steve Jobs thứ hai.Thay vì đặt toàn bộ câu chuyện Apple vào những sản phẩm mang tính cách mạng, Cook tập trung mở rộng những gì Apple đã xây dựng: iPhone, hệ sinh thái thiết bị, dịch vụ và khả năng kết nối người dùng giữa các sản phẩm.

Apple Watch, AirPods, Apple Pay và Vision Pro lần lượt mở rộng hệ sinh thái. Trong khi đó, mảng Services - bao gồm những dịch vụ như App Store, iCloud, Apple Music và Apple TV — trở thành một trụ cột ngày càng quan trọng của doanh nghiệp. Đến năm 2025, Services đã tạo ra hơn 100 tỷ USD doanh thu hằng năm.

Đây chính là một thay đổi mang tính chiến lược. Apple không còn đơn thuần bán một chiếc iPhone rồi chờ người dùng mua sản phẩm tiếp theo. Công ty xây dựng một hệ sinh thái trong đó mỗi thiết bị có thể trở thành điểm kết nối với nhiều sản phẩm và dịch vụ khác. Với nhà đầu tư, điều đó tạo ra một mô hình kinh doanh có khả năng tạo doanh thu lặp lại và duy trì mức độ gắn kết khách hàng rất cao.

Điều này rất giống với những gì nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett từng nói về Apple vào năm 2017. Ông cho rằng Apple giống như “một công ty sản phẩm tiêu dùng/bán lẻ hơn là một tập đoàn công nghệ thuần túy” xét về một số đặc tính kinh tế, dù thừa nhận Apple có thành phần công nghệ rất lớn.

Một c ỗ máy tăng trưởng thực sự

Một trong những thành tựu lớn nhất của Cook nằm ở việc mở rộng quy mô mà vẫn duy trì sức mạnh thương hiệu.Doanh thu Apple tăng từ khoảng 108 tỷ USD trong năm 2011 lên 416 tỷ USD, trong khi doanh số iPhone cũng tăng khoảng bốn lần trong nhiệm kỳ của ông.

Song song với đó, Apple tiếp tục đầu tư vào công nghệ cốt lõi. Việc chuyển sang tự thiết kế chip Apple Silicon giúp công ty kiểm soát sâu hơn hiệu năng của Mac và các thiết bị khác, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp chip bên ngoài. Cook cũng duy trì chính sách phân phối vốn mạnh mẽ cho cổ đông thông qua cổ tức và chương trình mua lại cổ phiếu.

31/8/2026 đánh dấu ngày cuối cùng Tim Cook giữ chức CEO Apple. Từ ngày 1/9, John Ternus tiếp quản vị trí này, còn Cook chuyển sang vai trò Chủ tịch Điều hành. Sự chuyển giao diễn ra vào thời điểm Apple vẫn đứng ở nhóm doanh nghiệp giá trị nhất thế giới, với vốn hóa khoảng 4.600 tỷ USD.

Thách thức của Ternus vì thế không đơn giản là điều hành Apple khi người tiền nhiệm đã đưa một trong những công ty vĩ lớn nhất thế giới bước vào một kỷ nguyên tăng trưởng mới. Vị CEO mới của Apple phải chứng minh rằng cỗ máy tăng trưởng mà Cook xây dựng có thể tiếp tục vận hành trong kỷ nguyên AI.