Thù lao lãnh đạo cấp cao Đạm Phú Mỹ (DPM) tăng gần 57%, có trường hợp tăng hơn 14,6 lần

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo – Đạm Phú Mỹ, HoSE: DPM), tổng thù lao và thu nhập dành cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng trong 6 tháng đầu năm đạt 23,388 tỷ đồng. Con số này tăng gần 57% so với cùng kỳ năm 2025.

Chủ tịch HĐQT nhận hơn 363 triệu đồng mỗi tháng

Trong nhóm HĐQT, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Hòa nhận 2,181 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 17,32% so với cùng kỳ năm trước.

Tính bình quân, khoản thù lao và thu nhập của ông Hòa tương đương hơn 363,5 triệu đồng mỗi tháng. Đây cũng là mức cao nhất trong nhóm lãnh đạo cấp cao được công bố tại báo cáo.

Nhận thù lao cao thứ 2 tại doanh nghiệp là ông Phan Công Thành - Thành viên HĐQT, với 1,921 tỷ đồng, tăng 26,45%. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Thành viên HĐQT, nhận 1,635 tỷ đồng, tăng 45,79%, trong khi ông Hồ Quyết Thắng - Thành viên HĐQT độc lập nhận hơn 1,722 tỷ đồng, tăng 50,87%.

Đáng chú ý nhất là trường hợp bà Võ Thị Thanh Ngọc, Thành viên HĐQT.

Trong 6 tháng đầu năm, bà Ngọc nhận hơn 1,581 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ khoảng 108 triệu đồng. Như vậy, khoản thu nhập của nữ lãnh đạo này tăng khoảng 1.364%, tương đương hơn 14,6 lần so với cùng kỳ.

Thù lao lãnh đạo cấp cao Đạm Phú Mỹ (DPM) tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm nay.

Ở chiều ngược lại, ông Trần Văn Khiêm là trường hợp duy nhất trong nhóm HĐQT ghi nhận thu nhập giảm. Ông nhận khoảng 418 triệu đồng, giảm 60,63% so với mức hơn 1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo, tính đến ngày 30/6/2026, ông Khiêm không còn đảm nhiệm nhiệm vụ tại HĐQT công ty.

Trong kỳ, HĐQT Đạm Phú Mỹ cũng có thêm hai thành viên mới là ông Cao Trí Kiên và ông Triệu Quốc Tuấn. Hai người lần lượt nhận khoảng 274 triệu đồng và 252 triệu đồng. Cả hai được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT từ ngày 23/4/2026.

Thu nhập Ban Tổng Giám đốc đồng loạt tăng “bốc đầu”

Tại Ban Tổng Giám đốc, thu nhập của các lãnh đạo chủ chốt cũng tăng đáng kể so với cùng kỳ. Ông Phan Công Thành - Tổng Giám đốc, nhận khoảng 1,921 tỷ đồng, tăng 26,45% so với cùng kỳ. Ông Thành đồng thời là thành viên HĐQT nên khoản thu nhập này được trình bày tại phần thù lao HĐQT trong báo cáo.

Phó Tổng Giám đốc Đào Văn Ngọc nhận khoảng 1,750 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng 43,1%. Phó Tổng Giám đốc Trần Thị Phương Thảo nhận khoảng 1,766 tỷ đồng, tăng 63,46%. Phó Tổng Giám đốc Tạ Quang Huy nhận khoảng 1,756 tỷ đồng, tăng 62,75%.

Hai Phó Tổng Giám đốc khác là ông Võ Ngọc Phương nhận 1,711 tỷ đồng và ông Vũ An cùng nhận khoảng 1,461 tỷ đồng, tương ứng mức tăng lần lượt 73,84% và 85,17% so với cùng kỳ.

Tại Ban Kiểm soát, bà Trần Thị Phượng - Trưởng ban Kiểm soát, nhận khoảng 1,375 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 48,74% so với cùng kỳ. Bà Huỳnh Kim Nhân nhận 1,676 tỷ đồng, tăng 55,12% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, ông Lương Phương nhận khoảng 259 triệu đồng, tăng tới 123,36% so với gần 116 triệu đồng cùng kỳ năm trước. Ông Nguyễn Công Minh nhận hơn 210 triệu đồng trong kỳ.

Theo báo cáo, bà Trần Thị Phượng và ông Nguyễn Công Minh được bổ nhiệm các vị trí mới tại Ban Kiểm soát từ ngày 23/4/2026. Trong khi, bà Huỳnh Kim Nhân bị miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát từ ngày 23/4/2026.

Đối với vị trí Kế toán trưởng, ông Lê Hồng Quân nhận 1,437 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 75,71% so với mức khoảng 818 triệu đồng cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận tăng hơn gấp đôi, vượt kế hoạch cả năm

Mức tăng thu nhập của lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Đạm Phú Mỹ cải thiện mạnh. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận 12.609 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 33,8% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.308 tỷ đồng, tăng tới 115,2%.

Với kết quả này, Đạm Phú Mỹ đã hoàn thành 71,6% kế hoạch doanh thu cả năm và vượt hơn 95% mục tiêu lợi nhuận năm 2026 chỉ sau nửa đầu năm.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Đạm Phú Mỹ đạt gần 18.496 tỷ đồng, tăng khoảng 4% so với đầu năm.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đang nắm giữ hơn 10.230 tỷ đồng tiền mặt, tiền gửi và đầu tư tài chính ngắn hạn, tương đương khoảng 55% tổng tài sản.

Trong khi đó, hàng tồn kho giảm gần 24%, xuống còn 2.627 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả tăng khoảng 11%, lên 6.951 tỷ đồng, song vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn lại giảm hơn 22%, xuống còn 3.232 tỷ đồng.

Cổ phiếu DPM hiện đang nằm ở vùng giá thấp nhất trong vòng hơn 1 năm qua.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DPM kết phiên ngày 28/8 ở mức 22.000 đồng/cổ phiếu, giảm 0,23%. Thanh khoản đạt hơn 1,5 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.

Đây là vùng giá thấp nhất của cổ phiếu Đạm Phú Mỹ trong hơn một năm qua. Với mức giá này, vốn hóa thị trường của Đạm Phú Mỹ hiện vào khoảng 14.958 tỷ đồng.