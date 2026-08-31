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Giá bạc ngày 31/8 tại Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Sacombank giảm bao nhiêu?

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Giá bạc trong nước duy trì quanh mức 60 triệu đồng/lượng.

Ngày 24/8, theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.229.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.298.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 59,4 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 61,27 triệu đồng/thỏi (bán ra), hồi phục nhẹ sau khi giảm mạnh xuống dưới 60 triệu đồng/lượng trong phiên cuối tuần trước 29/8.

Cùng thời điểm, DOJI ghi nhận mức giá 2,261 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,361 triệu đồng/lượng (bán ra). Trong khi Sacombank SBJ có giá mua vào - bán ra ở mức 2,343-2,415 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào - bán ra ở mức 62,48-64,4 triệu đồng/kg. Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý có giá 2,639 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao dịch ở mức 65,8 USD/ounce, tương đương khoảng 2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá trong nước gần 300.000 đồng/lượng, sau khi giảm hơn 4% trong phiên trước đó.
Giá giao dịch thực tế tại mỗi thị trường, bên cạnh các yếu tố vĩ mô và tỷ giá, còn chịu tác động trực tiếp từ quan hệ cung – cầu tại chính thị trường đó.
Việc chênh lệch giữa giá vàng, bạc trong nước và thế giới đang thu hẹp là một biểu hiện rõ nét của yếu tố này. Khi thị trường trong nước hạ nhiệt, nhu cầu mua giảm trong khi lượng khách hàng có nhu cầu bán lại gia tăng, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc sẽ phải điều chỉnh giá mua – bán phù hợp để cân đối cung cầu, duy trì thanh khoản cho thị trường và đảm bảo hoạt động kinh doanh.
﻿Những phát biểu cứng rắn từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh làm sống lại kỳ vọng về việc tăng lãi suất sắp xảy ra.

Trong bài phát biểu tại Jackson Hole hôm thứ Sáu, Warsh cảnh báo rằng lạm phát không giảm đáng kể và tái khẳng định cam kết của ngân hàng trung ương trong việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%, đồng thời lưu ý rằng các điều kiện tài chính hiện tại không quá khắt khe. Thị trường hiện đang dự báo khoảng 57% khả năng Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, tăng mạnh so với khoảng 40% một tuần trước đó.

Giá bạc cũng tiếp tục chịu áp lực từ giá dầu tăng sau khi quân đội Mỹ nhắm mục tiêu vào các bệ phóng tên lửa của Iran đang chuẩn bị triển khai thủy lôi vào eo biển Hormuz, đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên như vậy trong hơn một tháng. Tuy nhiên, kim loại này vẫn đang trên đà tăng hơn 15% trong tháng 8.

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

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