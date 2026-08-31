Honda PS 150i đời sâu gần 20 năm tuổi, biển sảnh tiến giá 250 triệu đồng

Gần 20 năm sau khi xuất hiện, Honda PS 150i vẫn có một nhóm người chơi riêng tại Việt Nam, đặc biệt là những chiếc được giữ nguyên bản, ít can thiệp và có biển số đẹp. Chiếc PS 150i đời 2008 của anh Đặng Quân đang được chào bán 250 triệu đồng là một trường hợp như vậy.

Theo chủ xe, chiếc scooter nhập khẩu từ Italy được giữ zin 100%, nguyên bản, chưa độ chế. Điểm khiến xe trở nên đặc biệt còn nằm ở biển số 34-M5-6789.

Chiếc Honda PS 150i đời sâu được anh Đặng Quân ở Cầu Giấy (Hà Nội), chào bán 250 triệu đồng.

Lý giải về mức giá bán khá cao, anh Quân cho biết: “ Biển số 34-5M-6789 đặc biệt ở chỗ không chỉ có riêng dãy 6789 đẹp, bởi dạng biển sảnh 6789 thực tế không quá hiếm. Điểm thú vị của biển này nằm ở sự kết hợp giữa mã tỉnh 34, ký hiệu sê-ri 5M và dãy số 6789, khi nhìn theo phần số có thể tạo thành chuỗi 3-4-5-6-7-8-9 liên tiếp.

Chính sự trùng hợp này khiến toàn bộ biển số có tính liền mạch, rất dễ nhớ và gần như mang một dấu ấn riêng, khác với những biển chỉ đẹp ở 4 số cuối. Với người chơi xe và chơi biển số, đây mới là giá trị đáng chú ý của chiếc PS này ”.

Biển số 34-5M-6789 đặc biệt.

Trong giới chơi xe, dãy số 34-5-6789 được gọi là ” biển số tiến”, tức các con số liên tiếp tăng dần, thường được quan niệm mang ý nghĩa phát triển, tiến lên bền vững. Riêng chuỗi “sảnh tiến” 6789 vốn đã “hot“được nhiều người săn tìm. Đây là cách lý giải theo quan niệm của giới chơi xe biển số đẹp.

Qua hình ảnh thực tế, chiếc PS 150i này có ngoại hình khá bắt mắt so với tuổi đời khoảng 18 năm. Dàn áo màu bạc phối đỏ đô còn giữ được độ bóng, không xuất hiện những vết nứt, móp lớn. Cụm đèn pha, đèn xi-nhan, mặt nạ trước và phần đuôi xe đều cho thấy tình trạng bảo quản khá tốt.

Yên xe màu đỏ đô vẫn giữ được phom dáng, bề mặt không có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Bộ mâm hợp kim màu bạc còn khá mới, trong khi lốp, phuộc, ống xả và các chi tiết cơ khí bên ngoài cho thấy xe đã qua sử dụng nhưng chưa xuất hiện dấu hiệu xuống cấp nặng bằng mắt thường.

Honda PS 150i từng là mẫu xe tay ga gây chú ý trong giai đoạn những năm 2000 nhờ thiết kế khác biệt. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Italy, sở hữu kiểu dáng bầu bĩnh nhưng khá lớn, phù hợp với nhóm khách hàng muốn một chiếc scooter cao cấp và không quá phổ biến.

Phiên bản PS 150i sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 kỳ, dung tích khoảng 153cc, phun xăng điện tử PGM-FI, làm mát bằng dung dịch và hộp số tự động. Thông số tham khảo của mẫu xe cho thấy động cơ đạt khoảng 11,6 kW tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 13,4 Nm tại 7.000 vòng/phút.

Phiên bản PS 150i sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 kỳ, dung tích khoảng 153cc.

Một ưu điểm của PS 150i là động cơ 150cc cho khả năng vận hành khá mạnh so với nhiều mẫu xe tay ga phổ thông cùng thời. Xe có thân hình lớn, tư thế ngồi thoải mái và thiết kế mang đậm phong cách scooter châu Âu. Việc sử dụng phun xăng điện tử cũng giúp xe thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng so với những mẫu xe dùng chế hòa khí.

Ngược lại, tuổi đời gần 20 năm cũng là điểm hạn chế lớn. Các chi tiết cao su, hệ thống điện, giảm xóc, dây đai truyền động và nhiều bộ phận hao mòn có thể cần được kiểm tra hoặc thay thế dù ngoại hình vẫn đẹp. Công nghệ, trang bị an toàn và khả năng tiết kiệm nhiên liệu của PS 150i cũng khó sánh với xe tay ga hiện đại.

Điều đáng nói nhất nằm ở mức giá 250 triệu đồng. Theo mặt bằng tin rao hiện nay, Honda PS cũ nói chung có giá phổ biến chỉ khoảng 14,8 triệu đồng, trong khi những chiếc PS 150i thuộc nhóm sưu tầm, nguyên bản và có tình trạng tốt được chào giá khoảng 40-60 triệu đồng.

Như vậy, mức 250 triệu đồng của chiếc xe này cao hơn nhiều lần mặt bằng PS 150i cũ. Đây rõ ràng không còn là câu chuyện mua một chiếc xe để đi lại đơn thuần mà nghiêng về giá trị sưu tầm, độ nguyên bản và biển số.

Thậm chí, với 250 triệu đồng, người mua có thể sở hữu hơn hai chiếc Honda SH160i mới nếu chỉ xét theo giá niêm yết. Hiện Honda SH160i có giá đề xuất từ khoảng 95,29 triệu đồng.