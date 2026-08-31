Căn nhà ở quê của Đỗ Duy Mạnh

Đỗ Duy Mạnh (SN 1996) là trung vệ trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội FC, hiện khoác áo CLB Hà Nội và đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh sự nghiệp sân cỏ, cuộc sống của anh cùng bà xã Nguyễn Quỳnh Anh và hai con cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Mới đây, Duy Mạnh cùng Quỳnh Anh sang Mỹ để điều trị và phẫu thuật chấn thương sụn chêm đầu gối. Tối 29/8, hai vợ chồng có mặt tại sân bay, bịn rịn chia tay hai con trước khi bắt đầu hành trình điều trị. Nam cầu thủ được dự kiến cần ít nhất 6 tháng để hồi phục sau phẫu thuật.

Vợ chồng Đỗ Duy Mạnh - Quỳnh Anh

Giữa lúc hành trình điều trị chấn thương của Duy Mạnh nhận được nhiều sự chú ý, những thông tin xoay quanh nam cầu thủ cũng được người hâm mộ quan tâm trở lại, từ sự nghiệp sân cỏ đến cuộc sống gia đình. Cùng với đó, nhiều hình ảnh về Duy Mạnh trong quá khứ cũng được tìm lại, trong đó có căn nhà ở quê tại Đông Anh, Hà Nội (cũ) - nơi anh từng sống cùng gia đình trước khi kết hôn và có tổ ấm riêng.

Ngôi nhà có diện mạo đặc trưng của nhà ở nông thôn Bắc Bộ, với hệ thống cửa vòm lớn. Phía trên mỗi ô cửa lại được trang trí bằng những đường viền uốn cong cùng họa tiết màu xanh.

Một góc bên ngoài căn nhà của Duy Mạnh

Bên trong, tường nhà được phủ màu xanh ngọc, kết hợp nền gạch caro đỏ - trắng và nội thất gỗ, tạo nên không gian mang đậm cảm giác của một căn nhà gia đình. Qua những hình ảnh Duy Mạnh từng chụp cùng mẹ tại đây, phòng khách hiện lên với bộ bàn ghế gỗ lớn, tủ gỗ, các khung ảnh gia đình cùng nhiều món đồ trang trí được sắp xếp xen kẽ.

Bên trong phòng khách của căn nhà

Đáng chú ý, giữa những món đồ quen thuộc ấy là loạt kỷ vật gắn với hành trình bóng đá của Duy Mạnh.

Huy chương, giấy chứng nhận, cúp và những món đồ lưu niệm được trưng bày trong nhà, bên cạnh các bức ảnh ghi lại những dấu mốc trong sự nghiệp của nam trung vệ.

Đây từng là góc check-in quen thuộc của nam cầu thủ từ nhiều năm trước

Không cần một không gian trưng bày riêng, những thành tích ấy vẫn hiện diện ngay trong phòng khách, biến nơi đây thành một “tủ thành tích” thu nhỏ của Duy Mạnh. Từ những kỷ vật được lưu giữ cho đến ảnh gia đình đặt bên cạnh, căn phòng phần nào cho thấy một góc rất khác của nam cầu thủ giản dị, gần gũi và đậm dấu ấn gia đình, khác với hình ảnh quen thuộc trên sân cỏ hay tại các sự kiện bóng đá.

Sau khi kết hôn, Duy Mạnh không còn sống tại căn nhà ở quê mà cùng Quỳnh Anh và hai con xây dựng tổ ấm riêng tại Hà Nội. Dịp Tết 2026, gia đình nam cầu thủ chính thức chuyển về căn nhà mới 5 tầng trên phố Hà Trung, nằm giữa khu phố cổ Hà Nội.

Căn nhà riêng của vợ chồng Duy Mạnh ở Hà Nội

Một góc bên trong căn nhà

Những ngày đầu năm, Quỳnh Anh từng chia sẻ hình ảnh căn nhà được trang hoàng với nhiều sắc hoa, nổi bật là lan hồ điệp xanh, hoa đào cùng các món đồ trang trí Tết. Sau khi hoàn thiện, vợ chồng Duy Mạnh còn tổ chức tiệc tân gia, đón những người bạn, đồng đội thân thiết như Văn Quyết, Tuấn Hải, Xuân Mạnh tới chung vui.

Từ căn nhà ở quê lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ và cả “gia tài” bóng đá của Duy Mạnh, đến tổ ấm 5 tầng nơi anh cùng Quỳnh Anh và hai con bắt đầu một chặng đường mới, không gian sống của nam cầu thủ cũng phần nào cho thấy sự thay đổi trong cuộc sống của anh: từ một cậu bé trưởng thành ở Đông Anh đến cầu thủ có gia đình riêng và một sự nghiệp nhiều dấu ấn.

Ảnh: IGNV.