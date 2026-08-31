Vì sao không nên mua iPhone Ultra?

Apple được cho là sẽ giới thiệu iPhone Ultra, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng, tại sự kiện ngày 9/9. Sau nhiều năm đứng ngoài cuộc chơi smartphone gập, Apple được kỳ vọng tạo ra một thiết bị có thiết kế và trải nghiệm khác biệt, nhưng mức giá dự kiến 2.000-2.500 USD đang khiến sản phẩm trở thành một trong những chiếc iPhone đắt nhất từ trước đến nay.

Vấn đề nằm ở chỗ, 2.000-2.500 USD có thể mới chỉ là khoản chi phí ban đầu.

Theo Ricky Panesar, nhà sáng lập hãng sửa chữa iCorrect, chi phí thay màn hình bên trong của iPhone Ultra có thể lên đến 1.155 USD. Đây là mức đáng kể nếu so với giá trị của một chiếc smartphone thông thường và cũng cao hơn đáng kể so với chi phí sửa chữa nhiều mẫu điện thoại màn hình gập hiện nay.

Để dễ hình dung, màn hình trong của Galaxy Z Fold8 Ultra được cho là có chi phí thay thế khoảng 639 USD, trong khi phiên bản Galaxy Z Fold8 có mức khoảng 579 USD. Trong trường hợp những dự đoán trên chính xác, người mua iPhone Ultra sẽ phải chấp nhận rủi ro sửa chữa tương đối lớn khi màn hình gặp sự cố.

Màn hình gập vẫn là điểm yếu lớn

Smartphone màn hình gập đã xuất hiện trên thị trường nhiều năm, nhưng công nghệ này vẫn phức tạp hơn đáng kể so với điện thoại dạng thanh truyền thống.

Màn hình OLED dẻo, bản lề và các bộ phận cơ khí phải hoạt động đồng thời trong một thiết bị mỏng. Mỗi lần đóng mở đều tạo ra một chu kỳ vận hành mà smartphone thông thường không phải đối mặt.

Apple được cho là đang phát triển một bản lề sử dụng kim loại lỏng nhằm tạo ra màn hình gần như không có nếp gấp. Nếu được triển khai, công nghệ này có thể giúp iPhone Ultra tạo khác biệt về thiết kế. Tuy nhiên, việc sử dụng những công nghệ mới cũng đồng nghĩa với việc chi phí sửa chữa có thể cao hơn.

Đáng chú ý, Apple không phải là người tiên phong trong lĩnh vực này. Hãng bước vào thị trường smartphone gập gần một thập kỷ sau khi những mẫu điện thoại gập đầu tiên xuất hiện. Khoảng thời gian dài này giúp Apple có cơ hội quan sát và tránh nhiều sai lầm của đối thủ, nhưng không có nghĩa iPhone Ultra sẽ hoàn toàn tránh được những vấn đề của một sản phẩm thế hệ đầu tiên.

Bản thân Apple có thể tiến hành hàng loạt bài kiểm tra độ bền trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Tuy nhiên, những thử nghiệm trong phòng lab khó có thể mô phỏng hoàn toàn cách hàng triệu người dùng thực tế đóng mở, cầm nắm, làm rơi hoặc sử dụng thiết bị trong nhiều điều kiện khác nhau.

Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên các đơn vị sửa chữa phải xử lý một chiếc iPhone màn hình gập. Kinh nghiệm thực tế về sửa bản lề, màn hình và những linh kiện đặc thù của iPhone Ultra chắc chắn chưa thể nhiều như với các mẫu Galaxy Z Fold.

Các khoản bảo hành mở rộng gần như là chi phí bắt buộc

Một vấn đề khác là người mua iPhone Ultra có thể khó "thoát" khỏi hệ sinh thái dịch vụ của Apple nếu muốn giảm rủi ro tài chính.

Với những chiếc iPhone thông thường, người dùng có thể cân nhắc việc mua AppleCare+ hoặc chấp nhận tự chịu chi phí sửa chữa khi thiết bị gặp sự cố. Nhưng với một chiếc điện thoại màn hình gập có giá lên tới vài nghìn USD, lựa chọn này có thể trở nên khó khăn hơn.

AppleCare+ hiện có mức phí khoảng 9,99 USD/tháng đối với một số mẫu iPhone, trong khi chi phí sửa màn hình khi có gói bảo hành này có thể chỉ khoảng 29 USD. Nếu không có AppleCare+, khoản tiền phải trả cho một lần sửa màn hình có thể lên tới 379 USD ở các mẫu máy hiện tại.

Với iPhone Ultra, Ricky Panesar dự đoán AppleCare+ có thể có giá khoảng 100 bảng Anh, tương đương 136 USD. Thậm chí, Apple có thể đưa ra những giới hạn riêng đối với số lần sửa chữa cho mẫu máy này.

Điều đó có nghĩa là giá mua iPhone Ultra có thể chưa phản ánh đầy đủ tổng chi phí sở hữu. Người dùng còn phải tính tới bảo hiểm, chi phí sửa chữa và rủi ro phát sinh trong quá trình sử dụng.

Vậy ai nên mua iPhone Ultra?

Không thể phủ nhận iPhone Ultra có sức hút rất lớn. Đây sẽ là lần đầu Apple đưa iOS lên một thiết bị màn hình gập, đồng thời có thể trở thành sản phẩm công nghệ đáng chú ý nhất của hãng trong năm.

Nhưng chính yếu tố "đầu tiên" cũng khiến sản phẩm trở thành một lựa chọn nhiều rủi ro hơn.

Nếu mục tiêu đơn giản là sở hữu một chiếc iPhone mạnh, camera tốt và sử dụng ổn định trong nhiều năm, các mẫu iPhone Pro hoặc Pro Max có thể vẫn là lựa chọn hợp lý hơn về mặt chi phí. Người dùng cũng không phải đánh đổi quá nhiều về độ bền hay phải trả thêm hàng trăm USD cho một lần sửa chữa màn hình.

Trong khi đó, iPhone Ultra phù hợp hơn với nhóm khách hàng thực sự muốn trải nghiệm iPhone màn hình gập và sẵn sàng trả mức giá rất cao cho công nghệ mới.

Nói cách khác, câu hỏi không hẳn là iPhone Ultra có đáng mua hay không, mà là người dùng có sẵn sàng trả thêm hàng nghìn USD để trở thành những người đầu tiên trải nghiệm iPhone gập hay không.

Với phần đông người dùng, một chiếc iPhone đắt hơn chưa chắc mang lại giá trị sử dụng tương xứng với số tiền bỏ ra. Và nếu những dự đoán về giá bán cũng như chi phí sửa chữa trở thành hiện thực, đây có thể là lý do đáng cân nhắc nhất trước khi xuống tiền cho iPhone Ultra