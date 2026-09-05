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Kienlongbank miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Vũ Ngọc Lan Châu

| | Tài chính - ngân hàng

Bà Châu vừa được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc ngân hàng hồi tháng 5/2026.

Kienlongbank miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Vũ Ngọc Lan Châu - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) vừa công bố quyết định của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Vũ Ngọc Lan Châu kể từ ngày 08/9/2026. Việc miễn nhiệm được thực hiện dựa trên nguyện vọng cá nhân của bà Châu. Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc ngân hàng thực hiện các thủ tục giải quyết thôi việc cho nhân sự này theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ.

Bà Châu có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, quản trị hệ thống và điều hành doanh nghiệp tại các định chế tài chính và tập đoàn kinh tế đa ngành. Trước khi gia nhập KienlongBank, bà từng công tác tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB); đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao như: Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc và các vị trí cấp cao khác tại các tập đoàn lớn hàng đầu Việt Nam. Bà Châu chính thức được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc KienlongBank từ ngày 21/5/2026. Như vậy, bà rời ghế lãnh đạo ngân hàng sau hơn 3 tháng nhận nhiệm vụ.

Sau khi bà Vũ Ngọc Lan Châu miễn nhiệm, Ban Điều hành của KienlongBank có 6 thành viên. Tổng Giám đốc là ông Trần Ngọc Minh và 5 Phó Tổng Giám đốc gồm ông Nguyễn Hoàng An, ông Trần Văn Thái Bình, ông Nguyễn Văn Minh, bà Vũ Đặng Xuân Vinh và ông Phan Đức Kha.

Thu Thuỷ

An ninh tiền tệ

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