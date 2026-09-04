Lãi suất ngân hàng 4/9 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Techcombank, VPBank, Sacombank, HDBank,...

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại 35 ngân hàng ngày 4/9, mặt bằng lãi suất tiền gửi có khoảng cách đáng kể giữa các nhà băng, đặc biệt ở kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng niêm yết từ 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng

ACB tiếp tục dẫn đầu bảng ở kỳ hạn 12 tháng với mức 7,8%/năm. Đây cũng là ngân hàng có lãi suất cao nhất ở các kỳ hạn 6 và 9 tháng, lần lượt đạt 7,6% và 7,7%/năm.

Đứng ngay sau ACB là Sacombank với 7,5%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. Ngân hàng này niêm yết 7,2%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, trong khi kỳ hạn 18 tháng cũng ở mức 7,5%/năm.

LPBank và Saigonbank cùng áp dụng mức 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. LPBank niêm yết 7%/năm ở kỳ hạn 6 tháng và 7,15%/năm ở kỳ hạn 18 tháng. Với Saigonbank, các mức tương ứng là 6,9% và 7%/năm.

Tiếp theo là Bac A Bank với lãi suất 7,1%/năm.

Ở mức 7%/năm có MBV, PGBank, VCBNeo và VIB.

Như vậy, có 9 ngân hàng đang niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên tại kỳ hạn 12 tháng.

Big4 cùng niêm yết 6,8%/năm

Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất tương đồng.

Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, và 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 và 18 tháng.

Mức 6,8%/năm thấp hơn 1 điểm phần trăm so với lãi suất cao nhất của ACB.

Trong nhóm ngân hàng thương mại lớn, Techcombank niêm yết 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Các mức tại SHB, MB và VPBank lần lượt là 6,5%, 6,35% và 6,2%/năm.

Ở chiều ngược lại, SCB tiếp tục có mức lãi suất thấp nhất tại kỳ hạn 12 tháng, ở 3,7%/năm. Một điểm đáng chú ý trong biểu lãi suất là SCB đang áp dụng mức 8,7%/năm cho tiền gửi thông thường kỳ hạn 13 tháng. Mức này cao hơn đáng kể so với lãi suất kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng trong bảng.

Một số ngân hàng khác có lãi suất dưới 6%/năm gồm Eximbank và HDBank cùng ở mức 5,3%/năm, KienlongBank 5,5%/năm, GPBank 5,55%/năm và PVcomBank 5,6%/năm.

Một số ngân hàng có lãi suất cao ở kỳ hạn 18 tháng

Ở kỳ hạn 18 tháng, Sacombank tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu với 7,5%/năm. LPBank niêm yết 7,15%/năm, trong khi MBV, VCBNeo và Saigonbank cùng ở mức 7%/năm.

Bac A Bank áp dụng 6,95%/năm, còn nhóm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, OCB và PGBank cùng ở quanh mức 6,8-6,9%/năm.

Điều này cho thấy mức lãi suất cao không chỉ tập trung ở kỳ hạn 12 tháng mà còn xuất hiện ở các kỳ hạn dài hơn tại một số ngân hàng.

Lưu ý: Lãi suất trong bảng là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng, áp dụng cho khách hàng cá nhân và được cập nhật đến ngày 4/9/2026. Đây là mức lãi suất tham khảo; lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy theo từng sản phẩm, kỳ hạn, số tiền gửi và điều kiện áp dụng của mỗi ngân hàng.