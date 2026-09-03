Lãi suất ngân hàng 3/9 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại 35 ngân hàng ngày 3/9, lãi suất tiền gửi có sự chênh lệch đáng kể giữa các nhà băng, đặc biệt ở kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm lãi suất từ 7%/năm

ACB tiếp tục dẫn đầu kỳ hạn 12 tháng với mức 7,8%/năm. Ngân hàng này cũng niêm yết 7,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng.

Đứng thứ hai là Sacombank, với 7,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Đáng chú ý, ngân hàng này áp dụng 7,2%/năm cho cả kỳ hạn 6 và 9 tháng, đồng thời duy trì 7,5%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.

LPBank và Saigonbank cùng niêm yết 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. LPBank áp dụng 7,15%/năm cho kỳ hạn 18 tháng, trong khi Saigonbank ở mức 7%/năm.

Bac A Bank đứng tiếp theo với 7,1%/năm.

Các ngân hàng MBV, PGBank, VCBNeo và VIB cùng niêm yết 7%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, có 9 ngân hàng đang áp dụng lãi suất từ 7%/năm trở lên cho tiền gửi kỳ hạn 12 tháng.

Big4 giữ mức 6,8%/năm

Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất giống nhau.

Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng; và 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 và 18 tháng.

Trong nhóm ngân hàng thương mại lớn, Techcombank niêm yết 6,75%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. Các mức tương ứng tại SHB, MB và VPBank lần lượt là 6,5%, 6,35% và 6,2%/năm.

Ở chiều ngược lại, SCB có mức lãi suất thấp nhất tại kỳ hạn 12 tháng, chỉ 3,7%/năm. Một điểm đáng chú ý trong biểu lãi suất là SCB đang áp dụng mức 8,7%/năm cho tiền gửi thông thường kỳ hạn 13 tháng. Mức này cao hơn đáng kể so với lãi suất kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng trong bảng.

Một số ngân hàng khác có lãi suất dưới 6%/năm gồm Eximbank và HDBank cùng ở mức 5,3%/năm; KienlongBank 5,5%/năm; GPBank 5,55%/năm và PVcomBank 5,6%/năm.

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất ngày 3/9 cho thấy nhóm ngân hàng có lãi suất từ 7%/năm trở lên tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn trung và dài, trong khi nhóm Big4 vẫn duy trì mức 6,8%/năm ở kỳ hạn 12 tháng.

Lưu ý: Lãi suất trong bảng là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng, áp dụng cho khách hàng cá nhân và được cập nhật đến ngày 3/9/2026. Đây là mức lãi suất tham khảo; lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy theo từng sản phẩm, kỳ hạn, số tiền gửi và điều kiện áp dụng của mỗi ngân hàng.