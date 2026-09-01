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Vingroup tăng gần 525.000 tỷ đồng vốn hóa sau 8T2026: Phần tăng thêm còn lớn hơn cả giá trị Vietcombank

| | Doanh nghiệp

Nếu coi 525.000 tỷ đồng tăng thêm này như một doanh nghiệp độc lập và đưa vào bảng xếp hạng vốn hóa ngày 28/8, “doanh nghiệp giả định” ấy sẽ đứng thứ ba toàn thị trường, đẩy Vietcombank xuống thứ 4.

Theo dữ liệu vốn hóa thị trường tại ngày 28/8, Tập đoàn Vingroup (VIC) đạt quy mô khoảng 1,83 triệu tỷ đồng, dẫn đầu toàn thị trường và tăng gần 525.000 tỷ đồng (khoảng 20 tỷ USD) so với thời điểm đầu năm, tương đương mức tăng 40%.

Chỉ riêng phần vốn hóa mà Vingroup “tạo thêm” trong gần 8 tháng đã lớn hơn toàn bộ giá trị thị trường hiện tại của Vietcombank - ngân hàng lớn nhất Việt Nam, hiện đứng vị trí thứ 3 về giá trị vốn hóa toàn thị trường.﻿

Một cách hình ảnh, nếu coi 525.000 tỷ đồng tăng thêm này như một doanh nghiệp độc lập và đưa vào bảng xếp hạng vốn hóa ngày 28/8, “doanh nghiệp giả định” ấy sẽ đứng thứ ba toàn thị trường.

Phía trên chỉ còn chính Vingroup với vốn hóa khoảng 1,83 triệu tỷ đồng và Vinhomes với gần 600.000 tỷ đồng. Vietcombank với hơn 502.000 tỷ đồng sẽ bị đẩy xuống vị trí tiếp theo.

Diễn biến của cổ phiếu VIC trong năm 2026 xảy ra trong bối cảnh quy mô kinh doanh của Vingroup tiếp tục tăng mạnh. Năm 2025, tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần khoảng 331.800 tỷ đồng, cao nhất lịch sử.

Sang năm 2026, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu 485.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 35.000 tỷ đồng. Nếu hoàn thành, đây tiếp tục là những con số kỷ lục mới của tập đoàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Vingroup ghi nhận doanh thu thuần khoảng 221.900 tỷ đồng, tăng hơn 70% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 20.900 tỷ đồng, gấp 4,6 lần cùng kỳ và hoàn thành hơn một nửa kế hoạch lợi nhuận cả năm.﻿

Không chỉ VIC, Vinhomes cũng ghi nhận mức tăng vốn hóa đáng kể trong 8 tháng, từ khoảng 509.319 tỷ đồng lên 599.682 tỷ đồng, tăng hơn 90.000 tỷ đồng. Chỉ riêng hai doanh nghiệp VIC và VHM hiện có tổng vốn hóa hơn 2,43 triệu tỷ đồng.

Tổng quy mô vốn hóa các doanh nghiệp niêm yết lớn thuộc hệ sinh thái Vingroup bao gồm Tập đoàn Vingroup, Vinhomes (VHM), Vinpearl (VPL), Vincom Retail (VRE) lên tới khoảng 2,6 triệu tỷ đồng.﻿

Linh Linh

Nhịp sống thị trường

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