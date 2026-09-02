Khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, liên quan vụ CTCP Đầu tư Y tế Việt Mỹ

Ông Thuấn bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự. Theo Bộ Công an, ông Thuấn bị cáo buộc có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Các quyết định và lệnh tố tụng đã được thi hành sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn.

Động thái trên diễn ra trong quá trình Cục Cảnh sát kinh tế mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án liên quan đến Công ty Việt Mỹ để làm rõ các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh, kế toán và các vấn đề liên quan.

Ảnh: Bộ Công an

Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục làm rõ quy mô vụ án, vai trò và hành vi của các bị can cũng như những cá nhân có liên quan; đồng thời mở rộng điều tra và thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Ông Trần Văn Thuấn sinh năm 1970, là Phó giáo sư, Tiến sĩ y khoa, chuyên ngành ung thư. Trước khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế, ông từng có nhiều năm công tác tại Bệnh viện K và từng giữ chức Giám đốc bệnh viện này.

Ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế từ năm 2020 và được bổ nhiệm lại vào năm 2025.