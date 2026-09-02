Samsung đưa 1.612 thiết bị mới hoàn toàn vào nhà máy chip ở Việt Nam: Dự án 4,08 tỷ USD dự kiến đi vào hoạt động từ năm sau?

Samsung Electronics dự kiến đưa 1.612 thiết bị mới sản xuất tại Hàn Quốc vào nhà máy bán dẫn đang xây dựng tại Thái Nguyên. Đáng chú ý, dự án có tổng vốn đăng ký 4,08 tỷ USD nhưng hồ sơ hiện tại không ghi nhận kế hoạch vay vốn từ các tổ chức tài chính.

Nguồn tài chính bao gồm ba phần: 100 triệu đô la Mỹ vốn tự có của nhà đầu tư, 1,41 tỷ đô la Mỹ huy động từ các công ty con của Tập đoàn Samsung và 2,57 tỷ đô la Mỹ tái đầu tư lợi nhuận trong tương lai.



Theo Dailian và Business Korea, thông tin trên được thể hiện trong hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường do Samsung Vietnam Semiconductor (SVS) gửi cơ quan chức năng Việt Nam. Nhà máy được xây dựng tại Thái Nguyên, tập trung vào công đoạn hậu kỳ bán dẫn như đóng gói và kiểm thử chip.

Trước đó, Reuters đưa tin hồi tháng 5 rằng nhà máy này có quy mô 1,5 tỷ USD và cho biết có thể tái đầu tư thêm tối đa 2,5 tỷ USD nếu thu được lợi nhuận.



Điểm mới đáng chú ý nhất là danh mục thiết bị.

Hồ sơ cho thấy SVS dự kiến đưa vào tổng cộng 1.612 thiết bị chính, toàn bộ đều là thiết bị mới và có xuất xứ Hàn Quốc . Đây không phải các máy móc đã qua sử dụng được chuyển từ những nhà máy hiện hữu của Samsung tại Hàn Quốc sang Việt Nam.

Trong số này có 712 buồng kiểm thử burn-in bộ nhớ DM1600, 136 máy phân loại Eagle8800, 332 máy kiểm thử T5833 và 332 máy xử lý chip STH5800. Ngoài ra còn có thiết bị đánh dấu, kiểm tra ngoại quan tự động và đóng gói. Tổng khối lượng các thiết bị sản xuất và hệ thống xử lý môi trường dự kiến khoảng 2.000 tấn.

Chi tiết “100% thiết bị mới” đáng chú ý trong bối cảnh trước đó từng xuất hiện thông tin Samsung có thể chuyển một phần hoạt động đóng gói và kiểm thử DRAM, NAND phổ thông tại Hàn Quốc sang Việt Nam để dành thêm năng lực sản xuất trong nước cho chip nhớ băng thông cao HBM phục vụ AI.

Theo hồ sơ, giai đoạn 1 của nhà máy dự kiến bắt đầu tiếp nhận thiết bị từ tháng 7/2027 và đi vào hoạt động từ tháng 11/2027. Tầng 2 dự kiến tiếp nhận thiết bị từ tháng 5/2028 và bắt đầu hoạt động vào tháng 10/2028.

Khi đạt quy mô tối đa, nhà máy có thể sử dụng khoảng 3.750 lao động. Công suất thiết kế được nêu trong tài liệu gồm khoảng 153,3 tỷ Gb DRAM và 255,6 tỷ Gb NAND mỗi năm.

Samsung Vietnam Semiconductor được thành lập để triển khai dự án bán dẫn tại Thái Nguyên và đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong năm 2026. Công ty thuộc sở hữu của một pháp nhân Samsung tại Singapore và đã được Samsung Electronics đưa vào phạm vi hợp nhất.

Nếu kế hoạch được triển khai đúng tiến độ, từ cuối năm 2027, Việt Nam sẽ không chỉ tiếp tục là một trong những cứ điểm sản xuất điện thoại lớn nhất của Samsung mà còn đảm nhận sâu hơn các công đoạn trong chuỗi sản xuất chip nhớ của tập đoàn công nghệ Hàn Quốc.﻿