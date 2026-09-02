Gần 100% nhân lực thi công xuyên lễ tại sân bay Long Thành

Tăng tốc hoàn thiện nhà ga và đường cất hạ cánh thứ hai

Ngày 31/8, Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, các nhà thầu tiếp tục huy động gần như 100% nhân lực để đẩy nhanh tiến độ. Kỹ sư, công nhân được bố trí làm việc liên tục tại nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh thứ hai, hệ thống giao thông nội cảng và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Những ngày cuối tháng 8, không khí trên đại công trường vẫn đặc biệt khẩn trương. Máy móc hoạt động liên tục, các tổ đội công nhân chia ca, tranh thủ từng ngày để hoàn thành các phần việc còn lại; tổng giá trị sản lượng thực hiện của dự án đến nay đạt khoảng 80%.

Bên cạnh việc đẩy nhanh thi công tại hiện trường, ACV yêu cầu các nhà thầu bổ sung nhân lực phục vụ công tác nội nghiệp, hoàn thiện hồ sơ và tổ chức nghiệm thu. Đây là những phần việc quan trọng nhằm bảo đảm các hạng mục đủ điều kiện chuyển sang giai đoạn vận hành thử nghiệm.

Công nhân đang tăng tốc hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Ảnh: Duy Khương.

Tại gói thầu 5.10 – thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách, các nhà thầu đang tập trung nguồn lực cho những hạng mục hoàn thiện. Công nhân được bố trí thi công xây, trát, chống thấm, sơn, ốp lát, lắp đặt trần, vách ngăn, nội thất và hoàn thiện cảnh quan, phấn đấu hoàn thành các phần việc này trong tháng 9.

Đối với hệ thống xử lý hành lý BHS, toàn bộ sàn kết cấu thép và thiết bị cơ khí của hệ thống băng tải khay độc lập ICS đã được hoàn thành. Việc lắp đặt cơ khí hệ thống băng tải Belt đang bước vào giai đoạn cuối, trong khi công tác kiểm tra, thử nghiệm chức năng điều khiển và vận hành hệ thống với khay, hành lý đã đạt khoảng 50%.

Theo kế hoạch, gói thầu 5.10 sẽ cơ bản hoàn thành các hạng mục để vận hành thử theo từng đợt từ tháng 9. Đây là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới mục tiêu đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại trong tháng 12/2026.

Cùng với nhà ga hành khách, các công trình hạ tầng hàng không và giao thông nội cảng cũng đang được tăng tốc. Tại gói thầu 4.8 – công trình giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật cảng hàng không, giá trị khối lượng thực hiện đạt khoảng hai phần ba giá trị hợp đồng.

Hiện các nhà thầu tập trung hoàn thiện đường trục chính, đường cấp 3 và những phần kết cấu còn lại của hệ thống cầu cạn. Việc thi công được tổ chức đồng bộ nhằm bảo đảm khả năng kết nối giữa nhà ga với các khu chức năng khi sân bay bước vào giai đoạn vận hành thử.

Tại gói thầu 4.12 – thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị đường cất hạ cánh thứ hai, đường lăn và các công trình đồng bộ, toàn bộ kết cấu lòng đường cất hạ cánh đã hoàn thành. Công tác cắt rãnh thoát nước mặt đạt hơn 80%; các hạng mục còn lại đang được đẩy nhanh để hoàn thành toàn bộ trước ngày 30/9.

Những ca làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ

Đối với nhiều người lao động tại sân bay Long Thành, ở lại công trường trong kỳ nghỉ lễ vừa là trách nhiệm với tiến độ chung, vừa là cơ hội để tăng thêm thu nhập. Khi dự án bước vào giai đoạn nước rút, hàng nghìn kỹ sư, công nhân tiếp tục duy trì nhịp độ làm việc trên từng công trường thành phần.

Anh Nguyễn Văn Tâm, công nhân đang thi công tại khu vực nhà ga hành khách, cho biết dù kỳ nghỉ lễ là dịp để mọi người trở về sum họp với gia đình, anh và nhiều đồng nghiệp vẫn đăng ký ở lại làm việc. Theo anh Tâm, khối lượng công việc hiện còn rất lớn, trong khi nhiều hạng mục phải hoàn thành đúng mốc tiến độ để kịp phục vụ vận hành thử.

Công nhân đang tăng tốc hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Ảnh: Duy Khương.

“Làm trong dịp lễ thì thu nhập được tăng thêm, có thưởng nên anh em cũng vui. Quan trọng là công việc đang gấp, mỗi người cố gắng thêm một chút để công trình sớm hoàn thành”, anh Tâm chia sẻ.

Tại khu vực giao thông nội cảng, anh Hoàng Bảo Cương, một công nhân quê ở miền Bắc, cũng lựa chọn ở lại công trường thay vì về quê trong kỳ nghỉ dài ngày. Do quãng đường xa, việc đi lại mất nhiều thời gian và chi phí, anh Cương quyết định tranh thủ làm thêm, vừa có thu nhập, vừa góp sức cùng đồng nghiệp hoàn thành công việc.

“Quê ở xa nên dịp lễ này tôi không về. Ở lại công trường làm việc cũng có thêm thu nhập. Anh em cùng cố gắng, công trình hoàn thành sớm thì mình cũng thấy vui”, anh Cương nói.

Không chỉ lực lượng thi công, Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng duy trì cán bộ, kỹ sư và nhân viên trực tại công trường trong những ngày nghỉ. Lực lượng này có nhiệm vụ theo dõi, điều phối và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

Ban Quản lý dự án yêu cầu các nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát tăng cường thi công trong ngày nghỉ, ngày lễ, kể cả ban đêm khi cần thiết. Tuy nhiên, việc tăng ca, tăng kíp phải gắn với bảo đảm an toàn lao động, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hệ thống chiếu sáng và phòng cháy, chữa cháy.

Công tác kiểm tra, giám sát tại hiện trường cũng được tăng cường. Những nhà thầu không đáp ứng yêu cầu hoặc để ảnh hưởng đến tiến độ sẽ bị lập biên bản, yêu cầu khắc phục và xem xét xử lý theo các điều khoản của hợp đồng.

Cùng ngày, lãnh đạo ACV trực tiếp đến công trường kiểm tra tình hình thi công, thăm hỏi, tặng quà và động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân làm việc xuyên lễ. Sự động viên này góp phần khích lệ người lao động tiếp tục bám công trường, duy trì từng ca làm việc để đưa dự án về đích theo kế hoạch.

Sân bay Long Thành được quy hoạch trên diện tích khoảng 5.000ha tại phường Long Thành, TP Đồng Nai, với tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 336.630 tỷ đồng, tương đương 16,03 tỷ USD theo mặt bằng giá năm 2014. Dự án được triển khai qua ba giai đoạn, hướng tới công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, đạt cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Trong đó, giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 114.450 tỷ đồng, tương đương 5,45 tỷ USD, gồm hai đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách cùng các công trình phụ trợ đồng bộ. Khi hoàn thành, giai đoạn này có công suất phục vụ 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.