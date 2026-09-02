Một công ty thép “ôm” 350 tỷ bất động sản tại các DA họ Novaland

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 đã soát xét của CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HoSE: SMC) cho thấy doanh nghiệp đã có lãi trở lại, song áp lực thanh khoản vẫn ở mức lớn.



Đến cuối tháng 6/2026, SMC có 1.491 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, trong khi nợ ngắn hạn lên tới 2.509 tỷ đồng.



Đơn vị kiểm toán cho rằng đây là yếu tố tạo ra sự không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.



Áp lực thanh khoản càng đáng chú ý khi lượng tiền và tương đương tiền chỉ còn 21,46 tỷ đồng, giảm hơn 82% so với mức 121,32 tỷ đồng đầu năm. Trong khi đó, tổng vay và nợ thuê tài chính đạt gần 1.301,7 tỷ đồng, tương đương khoảng 124% vốn chủ sở hữu.



Riêng dư nợ vay ngân hàng hơn 1.073 tỷ đồng. Ba chủ nợ lớn nhất gồm VietinBank với gần 500 tỷ đồng, BIDV hơn 314 tỷ đồng và MSB khoảng 210 tỷ đồng.



Lãi 45 tỷ đồng nhưng hoạt động chính vẫn âm



Trong 6 tháng đầu năm, SMC đạt 2.386,2 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm hơn 37% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 61,3 tỷ đồng, tương ứng biên gộp chỉ khoảng 2,6%.



Trong khi đó, chi phí tài chính lên tới 75,5 tỷ đồng, chi phí bán hàng hơn 28 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp 21,2 tỷ đồng. Tổng ba khoản chi phí này gần 125 tỷ đồng, gấp hơn hai lần lợi nhuận gộp.



Kết quả, SMC ghi nhận lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 12,85 tỷ đồng. Công ty chỉ đảo chiều sang có lãi nhờ phần lợi nhuận khác đạt 67,53 tỷ đồng. Trong đó, riêng lãi từ thanh lý tài sản cố định đóng góp 57,78 tỷ đồng. Sau thuế, SMC lãi 45,06 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 81 tỷ đồng.



Dòng tiền cũng cho thấy vai trò lớn của việc bán tài sản. Trong nửa đầu năm, SMC thu gần 360 tỷ đồng từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và tài sản dài hạn khác, giúp dòng tiền đầu tư dương hơn 580 tỷ đồng. Ngược lại, dòng tiền tài chính âm gần 718 tỷ đồng do số tiền trả nợ vay lớn hơn lượng vốn vay mới.



Hơn 350 tỷ đồng nằm tại các dự án bất động sản



Một điểm đáng chú ý khác là SMC đang ghi nhận khoảng 350,8 tỷ đồng giá gốc bất động sản trong khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang.



Trong đó, khoảng 115,15 tỷ đồng liên quan đến dự án NovaWorld Hồ Tràm, còn 235,64 tỷ đồng thuộc các dự án khác theo hợp đồng với Công ty TNHH Thành phố Aqua, BĐS Đà Lạt Valley và CTCP Địa ốc Ngân Hiệp.



Theo thuyết minh, số tiền mua bất động sản được thanh toán bằng hình thức cấn trừ với các khoản công nợ phải thu của SMC đối với bên bán. Toàn bộ chi phí mua bất động sản này đồng thời đang được dùng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay.



Sau ngày kết thúc kỳ kế toán, ngày 10/7/2026, SMC cùng các công ty thành viên thuộc Group Novaland tiếp tục ký các thỏa thuận về chỉ định thanh toán và cấn trừ. Đây được doanh nghiệp xác định là sự kiện sau kỳ kế toán cung cấp thêm bằng chứng cho các sự việc đã tồn tại tại ngày 30/6.

